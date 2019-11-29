«Динамо» воскресло!

Четыре победы в последних шести играх.

«Динамо» с Хохловым в этом сезоне: 12 матчей, две победы, 10 очков, дно таблицы.

«Динамо» после увольнения Хохлова: 6 матчей, 4 победы, 0 поражений, 14 очков, 6 место.

Смотрите: ничьи с «Краснодаром» и «Ахматом»; победы над ЦСКА, «Рубином», Ростовом», Локомотивом». Мощно, правда?

twit text — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) November 29, 2019

«Динамо» не проигрывает шесть матчей с Новиковым

Когда уволили Хохлова, Новикова (главного тренера молодежки «Динамо») назначили исполняющим обязанности. Большинство источников утверждало, что временно. Действия клуба подтверждают, что они не надеялись на него в долгосрочной перспективе: Новиков некоторое время продолжал тренировать молодежный состав.

Но у Новикова все получилось. И вроде как новый тренер не нужен. Приставка «и.о.» снята – теперь он официально главный тренер «Динамо».

Новиков – воспитанник клуба. Профессиональную карьеру закончил рано (в 20 лет) из-за серьезной травмы. Отучился на тренера и проработал 12 лет в академии «Динамо». Тренировал молодежные составы.

А еще он сын легендарного защитники «Динамо» 70-80-х – Александра Новикова (которого он называет главным учителем, советников, вдохновителем).

twit text — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) November 8, 2019

В интервью Кирилл Новиков рассказал, что первым делом пообщался с каждым футболистом, когда заступил на новый пост:

«После этого стало значительно легче. Ни один человек не сказал о проблемах в коллективе, никто не был настроен пессимистично по отношению к перспективам команды. Я увидел, что ребята очень хотят исправить ситуацию, что они между собой общаются. Да, были определенные проблемы психологического плана из-за того, что команда давно не выигрывала, но сам коллектив, настрой ребят на работу и исправление ситуации меня порадовали. Я понял, что если проблемы и есть, то они связаны только с игрой в футбол».

О том, какой футбол он хочет видеть от «Динамо»:

«Мне хочется играть в более скоростной, быстрый футбол, с прессингом и высокой интенсивностью, но состав не совсем для этого подходит. Первоочередная задача была в том, чтобы использовать лучшие качества футболистов, скрыть их минусы.

Мне нравится атакующий футбол, когда команда владеет мячом. Но тут еще важно, где это происходит. Лучше пусть будет 40 процентов владения, но создать в пять раз больше голевых моментов и провести больше атак.

Те, кто следил за моей работой с молодежкой, видят, что сейчас это самая забивающая команда первенства, которая при этом меньше всех пропускает».

Гениальный репортаж написало издание «Спорт Бизнес Онлайн». О том, как Новиков руководил командой в матче с «Рубином». Вот отрывки:

«Да он даже правой не может! Ну какая левая ***?!» – про игру Нжие»

«Любая передача вперед, за которую Нжи не мог зацепиться, сопровождалась вопросом Новикова: «Клинтон, ну ***! Ты где ***?!» Эмоции и злость передавались всей скамейке. После гола Себастьяна Шиманьского кто-то из помощников крикнул в адрес коллег из «Рубина»: «Сосите ***!»

«Когда на последних секундах «Рубин» атаковал, Новиков встал на краю технической зоны, уткнул указательный палец в свои часы и орал судье: «Время! Время ***!» – и дождался свистка. Новиков праздновал так, будто выиграл трофей: «Да ***! Иди сюда!» – кричал главный тренер в объятьях своего штаба и сотрудников клуба».