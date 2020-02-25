УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса

Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что Евро-2020, может быть прерван, перенесен или отменен в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.

«Сейчас мы ждем, следим за развитием дел. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры. Проведение соревнований будет остановлено лишь в том случае, если ситуация ухудшится», – сказал Ува в эфире Rai Radio 1 Sport.

Другие европейские турниры также могут быть отменены или перенесены.

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

По данным ВОЗ на 24 февраля, всего были заражены 79 331 человек (из них в материковом Китае – 77 262, умерли 2595 заболевших). За пределами Китая в 32 странах и территориях по всему миру зафиксированы 23 подтвержденных случая заражения (17 случаев летального исхода).

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