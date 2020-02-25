Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса

25 февраля 2020, 18:25
28

Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что Евро-2020, может быть прерван, перенесен или отменен в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.

«Сейчас мы ждем, следим за развитием дел. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры. Проведение соревнований будет остановлено лишь в том случае, если ситуация ухудшится», – сказал Ува в эфире Rai Radio 1 Sport.

Другие европейские турниры также могут быть отменены или перенесены.

  • Чемпионат Европы пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.
  • По данным ВОЗ на 24 февраля, всего были заражены 79 331 человек (из них в материковом Китае – 77 262, умерли 2595 заболевших). За пределами Китая в 32 странах и территориях по всему миру зафиксированы 23 подтвержденных случая заражения (17 случаев летального исхода).

Италия отменяет матчи, «МЮ» закрывает игрока на карантин, португалец переезжает прямо в Ухань – так коронавирус влияет на футбол

Источник: Noticia Sao Minuto
Отбор ЧЕ-2020
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AZ
1582645115
Честно говоря, это было бы правильно, если чуму эту до лета не победят...
Ответить
bset
1582645118
Вот это подстава. Под юбилейный турнир прям. Но здоровье людей важнее.
Ответить
Chernyi Lis
1582646228
все вопросы сша плять!((( они везде свои испытывают биологические химические испытания...народ видит знает..только страшно сказать правду отравят или на стул посадят...
Ответить
Спартач_навсегда
1582648995
да ничего они не отменят ...
Ответить
Alex Flash
1582649718
пендосы хотели Китаю кокан сделать. А получается глубже заходит.
Ответить
Добрый Бобер
1582651164
Ого! Вот это прям не здорово.
Ответить
kazak161
1582654526
Пророчество Ванги, про холодную и пустую Европу,начинает сбываться?!
Ответить
3a zenit
1582655009
тогда и метро-общественный транспорт закрывайте по всему мире,а что кранавирус жы атакует.
Ответить
Derzkiy1
1582666590
По любому отменят !
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+