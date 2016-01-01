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    УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса

    Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что Евро-2020, может быть прерван, перенесен или отменен в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.

    «Сейчас мы ждем, следим за развитием дел. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры. Проведение соревнований будет остановлено лишь в том случае, если ситуация ухудшится», – сказал Ува в эфире Rai Radio 1 Sport.

    Другие европейские турниры также могут быть отменены или перенесены.

    • Чемпионат Европы пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.
    • По данным ВОЗ на 24 февраля, всего были заражены 79 331 человек (из них в материковом Китае – 77 262, умерли 2595 заболевших). За пределами Китая в 32 странах и территориях по всему миру зафиксированы 23 подтвержденных случая заражения (17 случаев летального исхода).

    Италия отменяет матчи, «МЮ» закрывает игрока на карантин, португалец переезжает прямо в Ухань – так коронавирус влияет на футбол

    Источник: Noticia Sao Minuto

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1419

      Спартач_навсегда 11 минут назад

      да ничего они не отменят ...

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      Рейтинг: +53159

      Chernyi Lis 57 минут назад

      все вопросы сша плять!((( они везде свои испытывают биологические химические испытания...народ видит знает..только страшно сказать правду отравят или на стул посадят...

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      Рейтинг: +2696

      zatonn > Chernyi Lis 32 минуты назад

      Смотрите по ТВ только футбол. Более ничего не смотрите.

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      Рейтинг: +53159

      Chernyi Lis > zatonn 24 минуты назад

      кругозор свой если не хочешь расширить..то оставайся быдлом..пусть хоть футбольным..

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      Рейтинг: +1130

      Из Твери Леха > Chernyi Lis 15 минут назад

      больше смотри рен-тв. больше!

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      Рейтинг: +2696

      zatonn > Chernyi Lis 15 минут назад

      Фуфуфу, хамить не надо, уважаемый, судя по вашему рейтингу, футбольный эксперт! Да,я забыл, ещё фильмы художественные, желательно про любовь, обязательно смотрите! Но более - НИЧЕГО, от слова совсем!

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      Рейтинг: +53159

      Chernyi Lis > Из Твери Леха 11 минут назад

      смотрю что хочу но не дом2 и рен-тв..и нтв даже! дурак ты как и тот кого защитить решил..

      0
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      Рейтинг: +53159

      Chernyi Lis > zatonn 6 минут назад

      20 кило сняли еще..для справки тебе..ты смотрю фанат ..только какой? из ****..из себя умного или просто как скажут..или просто не хочешь ни чего кроме футбола смотреть и фанатом стал потому что дороги больше нет для тебя..

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      Рейтинг: +2696

      zatonn > Chernyi Lis 3 минуты назад

      У Вас аргументация дамы - торговки на рыночной площади. Когда нормальных доводов нет, в ход идут оскорбления оппонента. Норм стиль, ничего не скажешь.

      1
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      Рейтинг: +2696

      zatonn > Chernyi Lis 24 секунды назад

      Дайте угадаю, Вы который день в запое, третий, четвёртый или поднимай выше?

      0
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      Рейтинг: +8376

      parevg 1 час назад

      Кому суждено утонуть, тот не повесится...

      1
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      Рейтинг: +13486

      bset 1 час назад

      Вот это подстава. Под юбилейный турнир прям. Но здоровье людей важнее.

      1
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      Рейтинг: +1404

      AZ 1 час назад

      Честно говоря, это было бы правильно, если чуму эту до лета не победят...

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      Рейтинг: +12813

      sssrspartak 1 час назад

      дело приобретает серьезный оборот!конечно здоровье людей дороже!только бы быстрее изобрели противоядие против этой болезни!

      1
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      Рейтинг: +681

      LOKOfanatik19 > sssrspartak 1 час назад

      Так Китайские доктора уже создали, проводятся испытания на людях.

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