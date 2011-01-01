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    Пепе в матче с «Олимпиакосом» совершил 12 обводок. Это рекорд сезона Лиги Европы

    Нападающий «Арсенала» Николя Пепе в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса» (1:2) сделал 12 обводок. Это лучший результат в рамках одной игры в этом сезоне турнира.

    «Арсенал» впервые в истории вылетел из плей-офф еврокубка, выиграв в гостях первый матч. В ответной встрече пришлось провести дополнительное время.

    Источник: Squawka Football

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2570

      Alekxei Z. 1 час назад

      Арсенал вылетел , ну и кому нах нужны его обводки ???

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