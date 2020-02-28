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  • Пепе в матче с «Олимпиакосом» совершил 12 обводок. Это рекорд сезона Лиги Европы

Пепе в матче с «Олимпиакосом» совершил 12 обводок. Это рекорд сезона Лиги Европы

28 февраля 2020, 19:58

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса» (1:2) сделал 12 обводок. Это лучший результат в рамках одной игры в этом сезоне турнира.

«Арсенал» впервые в истории вылетел из плей-офф еврокубка, выиграв в гостях первый матч. В ответной встрече пришлось провести дополнительное время.

Источник: Squawka Football
Лига Европы Англия. Премьер-лига Арсенал Пепе Николя
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