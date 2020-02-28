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  • «Арсенал» впервые в истории вылетел из плей-офф еврокубка, выиграв в гостях первый матч

«Арсенал» впервые в истории вылетел из плей-офф еврокубка, выиграв в гостях первый матч

28 февраля 2020, 19:24

В 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» не сумел пройти греческий «Олимпиакос», несмотря на то что одержал победу в первой гостевой встрече. Такое с лондонцами произошло впервые в истории.

В ответной встрече греки победили с минимальным счетом, в связи с чем пришлось провести дополнительное время. В нем сильнее оказался также «Олимпиакос».

Источник: Squawka Football
Лига Европы Англия. Премьер-лига Арсенал Олимпиакос
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