«Арсенал» впервые в истории вылетел из плей-офф еврокубка, выиграв в гостях первый матч

В 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» не сумел пройти греческий «Олимпиакос», несмотря на то что одержал победу в первой гостевой встрече. Такое с лондонцами произошло впервые в истории.

В ответной встрече греки победили с минимальным счетом, в связи с чем пришлось провести дополнительное время. В нем сильнее оказался также «Олимпиакос».