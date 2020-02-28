«Арсенал» впервые в истории вылетел из плей-офф еврокубка, выиграв в гостях первый матч

В 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» не сумел пройти греческий «Олимпиакос», несмотря на то что одержал победу в первой гостевой встрече. Такое с лондонцами произошло впервые в истории.
В ответной встрече греки победили с минимальным счетом, в связи с чем пришлось провести дополнительное время. В нем сильнее оказался также «Олимпиакос».
- Единственный гол у «Арсенала» забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
- «Олимпиакос» в следующем раунде встретится с «Вулверхэмптоном».
- «Арсенал» в АПЛ идет девятым.
Источник: Squawka Football