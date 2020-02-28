Кокорин: «Хочу попасть на чемпионат Европы»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», заявил о желании вернуться в сборную России.

«Лично для себя я ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят. Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу. Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы», – сказал Кокорин.

Кокорин провел за сборную 48 матчей, забил 12 голов, отдал шесть ассистов.

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