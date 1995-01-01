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    Кокорин: «Хочу попасть на чемпионат Европы»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», заявил о желании вернуться в сборную России.

    «Лично для себя я ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят. Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу. Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы», – сказал Кокорин.

    • Кокорин провел за сборную 48 матчей, забил 12 голов, отдал шесть ассистов.

    Джикия: «Если Кокорин и Мамаев попадут в сборную России на Евро-2020, мне будет приятно»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:10
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1182

      mahan 13 минут назад

      Ты уже показал как ты за сборную бухал с Мамаевым в клубе, тебе насрать на сборную. Таких как ты и Мамаев, надо гнать из Российского спорта куда подальше.

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      Рейтинг: +1113

      Sviro 14 минут назад

      Хотеть мало, надо бы и играть, а не бабло клянчить. Туда не хочу, сюда - денег мало!! Вон с Мамаевым никаких проблем - куда взяли, там и играет. И хорошо играет. Гол вот забил.

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      Рейтинг: +3408

      3a zenit 30 минут назад

      как ничего и не было)

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      Рейтинг: +1661

      АЛЕКС 58 34 минуты назад

      Опять в Монте-Карло нажрётся шампусика,начнёт за стулья хвататься.

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      Рейтинг: +874

      ruded 43 минуты назад

      надо будет с Федей на вылет биться за право участвовать в ЧЕ. Хотя ведь еще могут и не пустить сборную нарколыг из-за санкций WADA..

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      Рейтинг: +1438

      sir_Alex 45 минут назад

      В качестве зрителя. Или болл-боя)))

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      Рейтинг: +911

      kvm 46 минут назад

      талисманом Франции можешь быть...

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      Рейтинг: +2373

      erma 1 час назад

      Вспоминается классика: "На его месте должен был быть я!" - "Напьешься, будешь!"

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      Рейтинг: +163

      O-kolesov 1 час назад

      - Я ещё раз хочу на чемпионат Европы. - Ты чего раз был ? - Нет, раз хотел.

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      Рейтинг: +4571

      subbotaspartak 1 час назад

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