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Кокорин: «Хочу попасть на чемпионат Европы»

28 февраля 2020, 17:10
37

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», заявил о желании вернуться в сборную России.

«Лично для себя я ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят. Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу. Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы», – сказал Кокорин.

  • Кокорин провел за сборную 48 матчей, забил 12 голов, отдал шесть ассистов.

Джикия: «Если Кокорин и Мамаев попадут в сборную России на Евро-2020, мне будет приятно»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Зенит Сочи Россия Кокорин Александр
Комментарии (37)
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erma
1582900187
Вспоминается классика: "На его месте должен был быть я!" - "Напьешься, будешь!"
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АЛЕКС 58
1582901922
Опять в Монте-Карло нажрётся шампусика,начнёт за стулья хвататься.
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Sviro
1582903103
Хотеть мало, надо бы и играть, а не бабло клянчить. Туда не хочу, сюда - денег мало!! Вон с Мамаевым никаких проблем - куда взяли, там и играет. И хорошо играет. Гол вот забил.
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mahan
1582903152
Ты уже показал как ты за сборную бухал с Мамаевым в клубе, тебе насрать на сборную. Таких как ты и Мамаев, надо гнать из Российского спорта куда подальше.
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titata
1582904834
играй, мы посмотрим и поддержим если будешь творить , а не бухать.
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Plyash
1582905519
А бабла хватит после игры весь кабак шампусиком угостить,или Пашу на помощь позовёшь?
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Hektor 84
1582911880
Шмиллера попроси он найдет тебе местечко в сборной
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vmonomah17
1582914393
Надеюсь этот идиот с кучерявым мамаем никогда не попадут в сборную
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paracetamol
1582924430
Забивай чаще, Саша, и все сбудется!
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я борат шевелю аларма
1582949422
хахахахаха твой удел только теперь полы в зене мыть за кружку чифира
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