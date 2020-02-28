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    Тедеско: «Моя личная задача на весну – выиграть все матчи»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что планирует выиграть все весенние матчи.

    «Разговаривал с президентом клуба на сборах в Катаре, никакого напряжения [по поводу ситуации в таблице] у меня нет. Можете спросить у Федуна, может, он испытывает напряжение.

    Ситуация в клубе с точки зрения таблицы непростая. Но когда мы пришли сюда работать, она уже была такой, и мало чем изменилась. На весну моя личная задача – выиграть все матчи, это очень сложно, и ни одна команда, наверное, не сможет так сделать. Но мы все сборы работали как звери. Считаю, что мы можем выигрывать весной. В том числе и у «Зенита». Почему нет?» – сказал Тедеско.

    • Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 29 февраля, начало – в 16:30 мск.
    • «Динамо» опережает «Спартак» на 2 очка, который находится на десятом месте в таблице.

    Тедеско: «У Шюррле и Умярова проблемы с голеностопом. Андре пропустит несколько матчей»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1459

      Литейный4 5 минут назад

      Физрук уверенной поступью ведёт свиней в Пердив. Страна их с огромной радостью туда проводит. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +21708

      oyabun 37 минут назад

      Проблема в том что все остальные команды тоже усердно работали на сборах. Но будем верить нашему тренеру. Даешь все победы весной!

      2
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      Рейтинг: +3661

      JTherry 50 минут назад

      побольше оптимизма, болельщики Спартака!!!

      4
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      Рейтинг: +2187

      den161 55 минут назад

      Прошли полноценные сборы, посмотрим что внес тренер

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1459

      Литейный4 56 минут назад

      Его задача не вылететь с позором из свинарника. Все и так знают, что хряки свалятся в Пердив с таким физруком. Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: +12967

      sssrspartak > Литейный4 32 минуты назад

      свинья это ты рожденный в свинарнике!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1459

      Литейный4 > sssrspartak 19 минут назад

      Я Вас так же люблю! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +12967

      sssrspartak > Литейный4 8 минут назад

      откуда в вас так столько грязи?наверное точно вас таких в свинарнике растили?вот из-за таких как ты здесь неохота бывать!а админам по фиг!нет точно сюда админа с соккера надо,а не такие как здесь !пропал бы ты точно и такие как ты!

      0
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      Рейтинг: +1459

      Литейный4 > sssrspartak 4 минуты назад

      Не хамите, да не хамимы будете. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +12967

      sssrspartak > Литейный4 1 минуту назад

      нет!тебе точно вместе с твоими клонами не здесь надо быть,а в психиатрической клинике !у тебя явные признаки шизофрении и умственной отсталости!

      0
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      Рейтинг: +6524

      piligrim1986 58 минут назад

      ну эт тогда тебе придется выходить и играть

      0
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      Рейтинг: +12967

      sssrspartak 1 час назад

      доменико будь реальнее и не загадывай наперед!если у пахтакора легко выиграл,не думай ,что так же будет и с динамо!при всем уважении к пахтакору ,все же пахтакор не динамо,хотя и заставил спартак побегать и ошибок было немеряно!

      1
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      Рейтинг: +3719

      ЮНик 1 час назад

      Мечты... Беспочвенные, голословные блаблабла... А в реальности: к июню Тедеско вылетит с треском. Вместо дюжины тедесков нужен только тренер Бесков. Но его не оживить...(((

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      Рейтинг: +21708

      oyabun > ЮНик 36 минут назад

      Есть еще живой Романцев. Но он давно уже ничего не хочет. Да и не сможет при нынешнем руководстве.

      1
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      Рейтинг: +198

      99-й > ЮНик 30 минут назад

      Бубнов есть))

      1
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      Рейтинг: +6535

      ilichkadr > 99-й 20 минут назад

      Тогда уж точно вылетят в пердив. Одно дело языком молоть, другое -тренировать.

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