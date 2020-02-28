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Тедеско: «Моя личная задача на весну – выиграть все матчи»

28 февраля 2020, 13:12
17

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что планирует выиграть все весенние матчи.

«Разговаривал с президентом клуба на сборах в Катаре, никакого напряжения [по поводу ситуации в таблице] у меня нет. Можете спросить у Федуна, может, он испытывает напряжение.

Ситуация в клубе с точки зрения таблицы непростая. Но когда мы пришли сюда работать, она уже была такой, и мало чем изменилась. На весну моя личная задача – выиграть все матчи, это очень сложно, и ни одна команда, наверное, не сможет так сделать. Но мы все сборы работали как звери. Считаю, что мы можем выигрывать весной. В том числе и у «Зенита». Почему нет?» – сказал Тедеско.

  • Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 29 февраля, начало – в 16:30 мск.
  • «Динамо» опережает «Спартак» на 2 очка, который находится на десятом месте в таблице.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (17)
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ЮНик
1582885368
Мечты... Беспочвенные, голословные блаблабла... А в реальности: к июню Тедеско вылетит с треском. Вместо дюжины тедесков нужен только тренер Бесков. Но его не оживить...(((
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den161
1582887915
Прошли полноценные сборы, посмотрим что внес тренер
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JTherry
1582888208
побольше оптимизма, болельщики Спартака!!!
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oyabun
1582888947
Проблема в том что все остальные команды тоже усердно работали на сборах. Но будем верить нашему тренеру. Даешь все победы весной!
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Nevsky_RU
1582892665
Прикольная кстати традиция - брать на пост тренера Спама клоунов, они всегда чёт смешное говорят)
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upiter622
1582893530
Идиот!Сколько ни говори халва,во рту слаще не будет!Да ты в первом же матче обосрешься!
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vladimir-7
1582893604
Тедеско, 29 февраля в России ещё зима, а значит поражение от Динамо?
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SIRIUS 2002
1582893620
Пи*здеть, не мешки ворочать!!
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subbotaspartak
1582901321
Он не сказал, что выиграет, он сказал, что мечтает... Злопыхатели на странице расплевались, мозгов не хватает? О победах мечтают в Оренбурге и на Урале, Придурки с литейного достали.
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NEONFOL
1582927033
пока верим
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