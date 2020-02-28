Тедеско: «Моя личная задача на весну – выиграть все матчи»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что планирует выиграть все весенние матчи.

«Разговаривал с президентом клуба на сборах в Катаре, никакого напряжения [по поводу ситуации в таблице] у меня нет. Можете спросить у Федуна, может, он испытывает напряжение.

Ситуация в клубе с точки зрения таблицы непростая. Но когда мы пришли сюда работать, она уже была такой, и мало чем изменилась. На весну моя личная задача – выиграть все матчи, это очень сложно, и ни одна команда, наверное, не сможет так сделать. Но мы все сборы работали как звери. Считаю, что мы можем выигрывать весной. В том числе и у «Зенита». Почему нет?» – сказал Тедеско.

Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 29 февраля, начало – в 16:30 мск.

«Динамо» опережает «Спартак» на 2 очка, который находится на десятом месте в таблице.

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