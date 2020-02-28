Артета – о вылете «Арсенала» из ЛЕ: «Сумели забить, но потом пропустили с позднего углового»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил причины вылета лондонцев на стадии 1/16 финала Лиги Европы от «Олимпиакоса» (1:2 д.в.).

«Тяжело что-то комментировать. Мы планировали побороться за Лигу Европы. Эмоционально крайне тяжелая игра.

Мы старались, старались и еще раз старались, мы штурмовали соперника, защищавшегося очень глубоко. Сумели забить, но потом пропустили с позднего углового, с очередного стандарта.

Трудно атаковать против 10 человек в обороне. Надо признать, у нас было достаточно моментов, чтобы выиграть. Нам нужно было лучше контролировать игру в заключительные пять минут», – заявил Артета.