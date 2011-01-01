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    Артета – о вылете «Арсенала» из ЛЕ: «Сумели забить, но потом пропустили с позднего углового»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил причины вылета лондонцев на стадии 1/16 финала Лиги Европы от «Олимпиакоса» (1:2 д.в.).

    «Тяжело что-то комментировать. Мы планировали побороться за Лигу Европы. Эмоционально крайне тяжелая игра.

    Мы старались, старались и еще раз старались, мы штурмовали соперника, защищавшегося очень глубоко. Сумели забить, но потом пропустили с позднего углового, с очередного стандарта.

    Трудно атаковать против 10 человек в обороне. Надо признать, у нас было достаточно моментов, чтобы выиграть. Нам нужно было лучше контролировать игру в заключительные пять минут», – заявил Артета.

    • Основное время встречи завершилось минимальной победой греков, поэтому командам пришлось провести еще два овертайма.
    • На 113-й минуте отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, однако незадолго до финального свистка забил Юссеф Эль-Араби.

    Источник: BBC

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