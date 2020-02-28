Сульшер – о дубле Фреда в ворота «Брюгге»: «Не был уверен, что буду жив, когда он забьет в следующий раз»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал дубль полузащитника Фреда в ворота «Брюгге» (5:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Все молодцы, но Фред... Я вообще не был уверен, что буду жив, когда он забьет в следующий раз, потому что у него было так много шансов.

Один гол правой, другой левой. И все-таки он забил. Я очень рад за него», – сказал Сульшер.