Сульшер – о дубле Фреда в ворота «Брюгге»: «Не был уверен, что буду жив, когда он забьет в следующий раз»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал дубль полузащитника Фреда в ворота «Брюгге» (5:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Все молодцы, но Фред... Я вообще не был уверен, что буду жив, когда он забьет в следующий раз, потому что у него было так много шансов.
Один гол правой, другой левой. И все-таки он забил. Я очень рад за него», – сказал Сульшер.
- В последний бразилец забивал забивал за «МЮ» в сентябре 2018 года в игре АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:1).
- Тогда команду возглавлял Жозе Моуринью.
Источник: Manchester Evening News