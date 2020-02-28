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Сульшер – о дубле Фреда в ворота «Брюгге»: «Не был уверен, что буду жив, когда он забьет в следующий раз»

28 февраля 2020, 06:59
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал дубль полузащитника Фреда в ворота «Брюгге» (5:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Все молодцы, но Фред... Я вообще не был уверен, что буду жив, когда он забьет в следующий раз, потому что у него было так много шансов.

Один гол правой, другой левой. И все-таки он забил. Я очень рад за него», – сказал Сульшер.

Источник: Manchester Evening News
Лига Европы Манчестер Юнайтед Брюгге Фред Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (1)
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mihail200606
1582872583
Хороший комплимент от главного))
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