Все клубы Португалии вылетели из еврокубков. Отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА – 3,9 балла

Все португальские клубы вылетели из еврокубков.

Четыре последних клуба квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, но ни один не смог преодолеть 1/16 финала.

«Порту» дважды уступил «Байеру» (1:3, 1:2), «Бенфика» не смогла победить «Шахтер» (3:3, 1:2), «Брага» оказалась слабее «Рейнджерс» (0:1, 2:3), «Спортинг» в дополнительное время проиграл «Истанбулу» (1:4, 3:1).

По итогам сезона-2019/20 у Португалии 49,449 балла в таблице коэффициентов УЕФА и шестое место.

Россия, идущая на седьмом месте, на 3,9 балла меньше – 45,549.