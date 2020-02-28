Все клубы Португалии вылетели из еврокубков. Отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА – 3,9 балла

Все португальские клубы вылетели из еврокубков.
Четыре последних клуба квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, но ни один не смог преодолеть 1/16 финала.
«Порту» дважды уступил «Байеру» (1:3, 1:2), «Бенфика» не смогла победить «Шахтер» (3:3, 1:2), «Брага» оказалась слабее «Рейнджерс» (0:1, 2:3), «Спортинг» в дополнительное время проиграл «Истанбулу» (1:4, 3:1).
По итогам сезона-2019/20 у Португалии 49,449 балла в таблице коэффициентов УЕФА и шестое место.
Россия, идущая на седьмом месте, на 3,9 балла меньше – 45,549.
- В сезоне-2021/22 от России в еврокубках будет пять клубов.
- Португалия сможет делегировать на одну команду больше.
Источник: Eurocups.ru