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  • Все клубы Португалии вылетели из еврокубков. Отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА – 3,9 балла

Все клубы Португалии вылетели из еврокубков. Отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА – 3,9 балла

28 февраля 2020, 06:16
19

Все португальские клубы вылетели из еврокубков.

Четыре последних клуба квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, но ни один не смог преодолеть 1/16 финала.

«Порту» дважды уступил «Байеру» (1:3, 1:2), «Бенфика» не смогла победить «Шахтер» (3:3, 1:2), «Брага» оказалась слабее «Рейнджерс» (0:1, 2:3), «Спортинг» в дополнительное время проиграл «Истанбулу» (1:4, 3:1).

По итогам сезона-2019/20 у Португалии 49,449 балла в таблице коэффициентов УЕФА и шестое место.

Россия, идущая на седьмом месте, на 3,9 балла меньше – 45,549.

  • В сезоне-2021/22 от России в еврокубках будет пять клубов.
  • Португалия сможет делегировать на одну команду больше.

Источник: Eurocups.ru
Лига Европы Бенфика Спортинг Порту Брага
Комментарии (19)
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BRO_football
1582865213
Всё равно много. За следующий сезон не отыграем.
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bset
1582865931
Точно не помню алгоритм, но вроде бы, чтобы сделать +3, надо, чтобы все наши клубы победили, а все португальские проиграли. Чтобы выиграли все, нужно, чтобы играли все, а это групповой этап. В общем, отрыв прям приличный и отыгрывать его придется не один сезон. А если наши клубы продолжат также "прогрессировать", то мы можем вообще не задумываться больше о 3 клубах в ЛЧ.
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Эмом
1582871024
Очень даже по силам отыграться в след сезоне
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Добрый Бобер
1582872390
А толку-то? Наших там тоже нет.
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Из Твери Леха
1582872629
6 баллов прое*ано за сезон. Молодцы.
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SIRIUS 2002
1582881035
Будем жить.....
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TOL47
1582883907
наши знатно провалились, в этом году.
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ALEX ML
1582885270
Минус клуб в ЛЧ и делить на пять, а не на 6. Может быть вернутся через пару лет
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erma
1582899685
Судя по новостям из наших клубов ничего хорошего следующая осень нам не принесет. Разве что из-за вируса отменят чемпионат Португалии и вот тогда...
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GoLenaStop
1582909413
...да, то что Ростсельмаш в своё время отвоевал для России, в прошлом году тупо обнулили топ-засранцы... Ладно, удачи всем! Играем!
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