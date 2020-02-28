Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Все клубы Португалии вылетели из еврокубков. Отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА – 3,9 балла

    Все португальские клубы вылетели из еврокубков.

    Четыре последних клуба квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, но ни один не смог преодолеть 1/16 финала.

    «Порту» дважды уступил «Байеру» (1:3, 1:2), «Бенфика» не смогла победить «Шахтер» (3:3, 1:2), «Брага» оказалась слабее «Рейнджерс» (0:1, 2:3), «Спортинг» в дополнительное время проиграл «Истанбулу» (1:4, 3:1).

    По итогам сезона-2019/20 у Португалии 49,449 балла в таблице коэффициентов УЕФА и шестое место.

    Россия, идущая на седьмом месте, на 3,9 балла меньше – 45,549.

    • В сезоне-2021/22 от России в еврокубках будет пять клубов.
    • Португалия сможет делегировать на одну команду больше.

    Источник: Eurocups.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2020 06:16
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 28 февраля 2020, 20:03

      ...да, то что Ростсельмаш в своё время отвоевал для России, в прошлом году тупо обнулили топ-засранцы... Ладно, удачи всем! Играем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 28 февраля 2020, 17:21

      Судя по новостям из наших клубов ничего хорошего следующая осень нам не принесет. Разве что из-за вируса отменят чемпионат Португалии и вот тогда...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 28 февраля 2020, 13:21

      Минус клуб в ЛЧ и делить на пять, а не на 6. Может быть вернутся через пару лет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 28 февраля 2020, 12:58

      наши знатно провалились, в этом году.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 28 февраля 2020, 12:10

      Будем жить.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 28 февраля 2020, 09:50

      6 баллов прое*ано за сезон. Молодцы.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv > Из Твери Леха 28 февраля 2020, 10:01

      Это хорошо ,что ещё португальцы все вылетели.Могли бы и на больший отрыв уйти

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 28 февраля 2020, 09:46

      А толку-то? Наших там тоже нет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      Rus9I > Добрый Бобер 28 февраля 2020, 10:29

      Толк есть... Португалия могла увеличить отставание от России.
      А это дополнительные места в Еврокубках.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Эмом 28 февраля 2020, 09:23

      Очень даже по силам отыграться в след сезоне

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv > Эмом 28 февраля 2020, 10:01

      Если опять чудить не будут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 28 февраля 2020, 08:42

      «Рейнджерс», несмотря на посредственный состав, откровенно удивляет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 28 февраля 2020, 07:58

      Точно не помню алгоритм, но вроде бы, чтобы сделать +3, надо, чтобы все наши клубы победили, а все португальские проиграли. Чтобы выиграли все, нужно, чтобы играли все, а это групповой этап. В общем, отрыв прям приличный и отыгрывать его придется не один сезон. А если наши клубы продолжат также "прогрессировать", то мы можем вообще не задумываться больше о 3 клубах в ЛЧ.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Фанат Рубина 28 февраля 2020, 08:59

      Да они уже вовсю регрессируют, о чем говорят результаты. Пока дилетантны поймут, что лимит - это зло, пока его отменят, пока мы от этого восстановимся... Не одно десятилетие может пройти.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11