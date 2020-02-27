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    Орлов: «Победы «РБ Лейпциг» и «Лиона» в 1/8 финала ЛЧ еще раз говорят о том, что у «Зенита» были серьезные команды на групповой стадии»

    Комментатор Геннадий Орлов обратил внимание на результаты соперников «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов в матчах плей-офф турнира.

    «Победы «РБ Лейпциг» и «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов еще раз говорят о том, что у «Зенита» были серьезные команды на групповой стадии. Не нужно еще забывать «Бенфику», которая играет сейчас с «Шахтером» в Лиге Европы и оставляет шансы на выход в следующую стадию.

    Я смотрел вчера матч «Лиона», они сыграли грамотно. «Ювентус» явно с приходом Сарри не улучшил свою игру, хотя с наличием в составе таких игроков, как Дибала и Роналду многие ожидали качественной игры. «Лион» вчера мог еще забить, «Ювентус» же был несыгранным.

    Я помню, как все говорили, что «Ювентус» легко обыграет «Лион» и пройдет дальше, а сейчас итальянские болельщики хотят отставки Сарри, потому что игры нет. Да, в составе есть Роналду, но у «Ювентуса» нет командных действий», – сказал Орлов.

    • «Зенит» занял последнее место в группе с «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Бенфикой».
    • Петербуржцы набрали семь очков в шести турах.
    • Команда Сергея Семака победила «Лион» и «Бенфику», а также сыграла вничью с французами.

    Источник: Sport24

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    27.02.2020 23:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1177

      Hektor 84 2 минуты назад

      Птица балабол

      0
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      Рейтинг: +37592

      portero 24 минуты назад

      Посмотрим как и кто пройдёт дальше...

      0
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      Рейтинг: +1179

      777+ 25 минут назад

      Лион и Лейпциг с Бенфикой играют,
      А наши мальчики-мажоры вдыхают марафет....
      Плевать, что не играют не за Тоттенхэм и не за Челси,
      Зато у них Газпромовский бюджет!!!

      1
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      Рейтинг: +87

      Vara81 28 минут назад

      Да в жопу твоё мнение птица

      1
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      Рейтинг: +3650

      JTherry 1 час назад

      все говорили, что «Ювентус» легко обыграет «Лион» и пройдет дальше...
      ...зато букмекерские конторы в выигрыше))) а про зенит помолчал бы, Гена, не смешил бы народ своими бреднями-оправданиями... в Европе - наш футбол в ..опе!

      2
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      Рейтинг: +13488

      bset 1 час назад

      И самый серьезный соперник - минское Динамо)

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