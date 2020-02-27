Орлов: «Победы «РБ Лейпциг» и «Лиона» в 1/8 финала ЛЧ еще раз говорят о том, что у «Зенита» были серьезные команды на групповой стадии»

Комментатор Геннадий Орлов обратил внимание на результаты соперников «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов в матчах плей-офф турнира.

«Победы «РБ Лейпциг» и «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов еще раз говорят о том, что у «Зенита» были серьезные команды на групповой стадии. Не нужно еще забывать «Бенфику», которая играет сейчас с «Шахтером» в Лиге Европы и оставляет шансы на выход в следующую стадию.

Я смотрел вчера матч «Лиона», они сыграли грамотно. «Ювентус» явно с приходом Сарри не улучшил свою игру, хотя с наличием в составе таких игроков, как Дибала и Роналду многие ожидали качественной игры. «Лион» вчера мог еще забить, «Ювентус» же был несыгранным.

Я помню, как все говорили, что «Ювентус» легко обыграет «Лион» и пройдет дальше, а сейчас итальянские болельщики хотят отставки Сарри, потому что игры нет. Да, в составе есть Роналду, но у «Ювентуса» нет командных действий», – сказал Орлов.