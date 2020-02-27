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  • Орлов: «Победы «РБ Лейпциг» и «Лиона» в 1/8 финала ЛЧ еще раз говорят о том, что у «Зенита» были серьезные команды на групповой стадии»

Орлов: «Победы «РБ Лейпциг» и «Лиона» в 1/8 финала ЛЧ еще раз говорят о том, что у «Зенита» были серьезные команды на групповой стадии»

27 февраля 2020, 23:47
22

Комментатор Геннадий Орлов обратил внимание на результаты соперников «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов в матчах плей-офф турнира.

«Победы «РБ Лейпциг» и «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов еще раз говорят о том, что у «Зенита» были серьезные команды на групповой стадии. Не нужно еще забывать «Бенфику», которая играет сейчас с «Шахтером» в Лиге Европы и оставляет шансы на выход в следующую стадию.

Я смотрел вчера матч «Лиона», они сыграли грамотно. «Ювентус» явно с приходом Сарри не улучшил свою игру, хотя с наличием в составе таких игроков, как Дибала и Роналду многие ожидали качественной игры. «Лион» вчера мог еще забить, «Ювентус» же был несыгранным.

Я помню, как все говорили, что «Ювентус» легко обыграет «Лион» и пройдет дальше, а сейчас итальянские болельщики хотят отставки Сарри, потому что игры нет. Да, в составе есть Роналду, но у «Ювентуса» нет командных действий», – сказал Орлов.

  • «Зенит» занял последнее место в группе с «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Бенфикой».
  • Петербуржцы набрали семь очков в шести турах.
  • Команда Сергея Семака победила «Лион» и «Бенфику», а также сыграла вничью с французами.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит РБ Лейпциг Лион Орлов Геннадий
Комментарии (22)
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bset
1582837812
И самый серьезный соперник - минское Динамо)
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JTherry
1582837917
все говорили, что «Ювентус» легко обыграет «Лион» и пройдет дальше... ...зато букмекерские конторы в выигрыше))) а про зенит помолчал бы, Гена, не смешил бы народ своими бреднями-оправданиями... в Европе - наш футбол в ..опе!
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Vara81
1582839943
Да в жопу твоё мнение птица
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777+
1582840094
Лион и Лейпциг с Бенфикой играют, А наши мальчики-мажоры вдыхают марафет.... Плевать, что не играют не за Тоттенхэм и не за Челси, Зато у них Газпромовский бюджет!!!
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Hektor 84
1582841474
Птица балабол
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алдан2014
1582842272
Льстец вы ,дядя Гена!Вот провалит зенит весну,что дальше запоешь?
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Дядя Серёжа
1582868513
Орлов, ну вылетел и вылетел, тебе (птицин) не привыкать,чего оправдываться. или при случае будешь себя в грудь бить- - мы проиграли обладателю кубка?
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1582871592
Блин как у Зенита снова жопа воспламенилась, когда Лион и РБ выиграли свои первые матчи и дали почву побухтеть, что вот мол все думали у Зенита простая группа, и он вылетел, а на самом деле у Зенита вон какие соперники были, обыгрывают Ювентус и Тоттенхэм. Два месяца молчали и на те снова проснулись горезащитники.
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Давид59
1582876410
Смешно читать комменты типа "твоё мнение меня не интересует". Чего жмёте тогда на него. Не интересно - не читайте!
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arok
1582887025
Обосрыш Зенит как и все кто участвовал в этом сезоне в ЛЧ и ЛЕ. А сидеть сейчас и мазать своих,дядя ГЕНА уже поздно, чего-то ты молчал столько времени? А сейчас ожил, раздухорился!!!!
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