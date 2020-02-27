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  • Агент Ткаченко: «Иван Игнатьев – с отрывом самый талантливый русский футболист»

Агент Ткаченко: «Иван Игнатьев – с отрывом самый талантливый русский футболист»

27 февраля 2020, 20:48
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Герман Ткаченко поговорил о форварде «Рубина» Иване Игнатьеве. Агент сопровождал его зимний трансфер из «Краснодара».

— Но как раз его переходом из «Краснодара» в «Рубин» занимались вы, а не его агенты.

— Да.

— То есть вы сохранили с Иваном хорошие отношения?

— Нет. У меня никаких нет с ним отношений.

— «Краснодар» попросил сопровождать сделку?

— Да. Ваня — самый талантливый русский футболист. С отрывом.

— С самым сложным характером.

— Ну… Послушайте, там не было ничего криминального, с этим можно было жить. Просто надо заниматься, направлять в мирное русло.

А все, что они сделали… Спрятать по-страусиному голову в песок, оставить его один на один с клубом…

— Семь миллионов за Игнатьева не перебор?

— Семь плюс. Были и более выгодные финансовые предложения.

— Российские?

— Да.

— Значит, за Игнатьева давали больше, чем за Комличенко?

— Это игроки разного уровня по потенциалу таланта. Другой клуб давал за Игнатьева больше, чем «Рубин», но они медленные в принятии решения.

  • Игнатьев в сезоне РПЛ провел 13 матчей, забил четыре гола.
  • «Рубин» идет в зоне переходных матчей.
  • В первом матче весенней части РПЛ «Рубин» сыграет против «Тамбова».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (3)
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geroin161
1582837690
Он не плохой, перспективный, но каждая лягушка хвалит свое болото
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Давид59
1582876732
Агент нахваливает товар. Налетай! Лучший футболист! Только у нас!
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Hektor 84
1582887873
Если он такой самый талантливый, то почему не играет в барсе или ман сити?
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