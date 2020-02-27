Агент Ткаченко: «Иван Игнатьев – с отрывом самый талантливый русский футболист»

Герман Ткаченко поговорил о форварде «Рубина» Иване Игнатьеве. Агент сопровождал его зимний трансфер из «Краснодара».
— Но как раз его переходом из «Краснодара» в «Рубин» занимались вы, а не его агенты.
— Да.
— То есть вы сохранили с Иваном хорошие отношения?
— Нет. У меня никаких нет с ним отношений.
— «Краснодар» попросил сопровождать сделку?
— Да. Ваня — самый талантливый русский футболист. С отрывом.
— С самым сложным характером.
— Ну… Послушайте, там не было ничего криминального, с этим можно было жить. Просто надо заниматься, направлять в мирное русло.
А все, что они сделали… Спрятать по-страусиному голову в песок, оставить его один на один с клубом…
— Семь миллионов за Игнатьева не перебор?
— Семь плюс. Были и более выгодные финансовые предложения.
— Российские?
— Да.
— Значит, за Игнатьева давали больше, чем за Комличенко?
— Это игроки разного уровня по потенциалу таланта. Другой клуб давал за Игнатьева больше, чем «Рубин», но они медленные в принятии решения.
- Игнатьев в сезоне РПЛ провел 13 матчей, забил четыре гола.
- «Рубин» идет в зоне переходных матчей.
- В первом матче весенней части РПЛ «Рубин» сыграет против «Тамбова».