Агент Ткаченко: «Иван Игнатьев – с отрывом самый талантливый русский футболист»

Герман Ткаченко поговорил о форварде «Рубина» Иване Игнатьеве. Агент сопровождал его зимний трансфер из «Краснодара».

— Но как раз его переходом из «Краснодара» в «Рубин» занимались вы, а не его агенты.

— Да.

— То есть вы сохранили с Иваном хорошие отношения?

— Нет. У меня никаких нет с ним отношений.

— «Краснодар» попросил сопровождать сделку?

— Да. Ваня — самый талантливый русский футболист. С отрывом.

— С самым сложным характером.

— Ну… Послушайте, там не было ничего криминального, с этим можно было жить. Просто надо заниматься, направлять в мирное русло.

А все, что они сделали… Спрятать по-страусиному голову в песок, оставить его один на один с клубом…

— Семь миллионов за Игнатьева не перебор?

— Семь плюс. Были и более выгодные финансовые предложения.

— Российские?

— Да.

— Значит, за Игнатьева давали больше, чем за Комличенко?

— Это игроки разного уровня по потенциалу таланта. Другой клуб давал за Игнатьева больше, чем «Рубин», но они медленные в принятии решения.