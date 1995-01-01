Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Агент Ткаченко: «Иван Игнатьев – с отрывом самый талантливый русский футболист»

    Герман Ткаченко поговорил о форварде «Рубина» Иване Игнатьеве. Агент сопровождал его зимний трансфер из «Краснодара».

    — Но как раз его переходом из «Краснодара» в «Рубин» занимались вы, а не его агенты.

    — Да.

    — То есть вы сохранили с Иваном хорошие отношения?

    — Нет. У меня никаких нет с ним отношений.

    — «Краснодар» попросил сопровождать сделку?

    — Да. Ваня — самый талантливый русский футболист. С отрывом.

    — С самым сложным характером.

    — Ну… Послушайте, там не было ничего криминального, с этим можно было жить. Просто надо заниматься, направлять в мирное русло.

    А все, что они сделали… Спрятать по-страусиному голову в песок, оставить его один на один с клубом…

    — Семь миллионов за Игнатьева не перебор?

    — Семь плюс. Были и более выгодные финансовые предложения.

    — Российские?

    — Да.

    — Значит, за Игнатьева давали больше, чем за Комличенко?

    — Это игроки разного уровня по потенциалу таланта. Другой клуб давал за Игнатьева больше, чем «Рубин», но они медленные в принятии решения.

    • Игнатьев в сезоне РПЛ провел 13 матчей, забил четыре гола.
    • «Рубин» идет в зоне переходных матчей.
    • В первом матче весенней части РПЛ «Рубин» сыграет против «Тамбова».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74811
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru