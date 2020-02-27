Семак – о «Локо»: «Зенит» ждет тяжелый матч против одной из лучших команд России»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».

— Команда вернулась в Петербург, готовится к игре с «Локомотивом». В каком режиме идет работа? На какие моменты делается акцент?

— Стараемся готовиться непосредственно к сопернику, не забывая свои элементы, которые нужно улучшать. Идет стандартная подготовка, которая у нас есть к каждой команде. Все соскучились по дому, закончились сборы — достаточно сложный этап для игроков, когда они проводят много времени далеко от семьи. Все это в прошлом. Готовимся к игре. Понимаем, насколько сложный и тяжелый матч ждет нас против одной из лучших команд России.

— Насколько комфортно будет вкатываться в сезон, учитывая силу соперника?

— Должны заново набирать обороты. Учитывая, что это официальная игра, как сложится, сказать достаточно сложно. Мы со своей стороны должны выкладываться на сто процентов, делать все ради победы.

— Подготовка к «Локомотиву» началась еще на сборах или сейчас, непосредственно перед игрой? В чем сильные стороны нынешнего «Локомотива»?

— Начали готовиться сейчас. Конечно, тренерский штаб держал в уме, смотрели матчи и раньше. Но игроки занимались в обычном режиме. У нас 11 матчей только в чемпионате, конечно, нет смысла за месяц начинать готовиться к каждому отдельно взятому сопернику. «Локомотив» — опытная команда, где есть прекрасные футболисты, есть позиции, где действуют лучшие игроки нашего чемпионата. Команда, которая очень здорово действует в быстрых атаках, игроки здорово оснащены технически. Нас ждет очень сложный матч. Ждем его с нетерпением, – сказал Семак.

«Зенит» с отрывом лидирует в таблице.

«Локомотив» занимает пятое место.

Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 29 февраля, начало встречи – 19:00 мск.

Семак: «Надеюсь, медицинский штаб «Зенита» ничего серьезного в состоянии Дзюбы не видит»