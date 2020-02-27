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    Семак: «Надеюсь, медицинский штаб «Зенита» ничего серьезного в состоянии Дзюбы не видит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Локомотивом» прокомментировал состояние травмированных игроков.

    — В заключительном матче на сборах Артем Дзюба был заменен во втором тайме. Каково его состояние?

    — Действительно, он почувствовал боль, мы его заменили. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного [в его состоянии] не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, завтра, возможно, после игры. Каждый день мы проверяем эту информацию. Когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть.

    — Каково состояние остальных травмированных футболистов?

    — Только начал заниматься в общей группе Далер Кузяев. В принципе, на какое-то время, возможно, он будет готов. И Олега Шатова, который занимается по индивидуальной программе, мы со дня на день ждем в общей группе. Эмануэль Маммана вернулся после реабилитации, сейчас он вместе с командой, но его процесс восстановления займет гораздо больше времени, – сказал Семак.

    • Дзюба – лучший бомбардир РПЛ.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
    • «Локомотив» занимает пятое место.
    • Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 29 февраля, начало встречи – 19:00 мск.

    Алланазаров: «Дзюба не сыграет с «Локомотивом»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1729

      Борат 16 минут назад

      жук-короед не обнаружен !
      гы-гы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4002

      nik55 22 минуты назад

      у него одна проблема с головой

      0
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