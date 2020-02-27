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  • Семак: «Надеюсь, медицинский штаб «Зенита» ничего серьезного в состоянии Дзюбы не видит»

Семак: «Надеюсь, медицинский штаб «Зенита» ничего серьезного в состоянии Дзюбы не видит»

27 февраля 2020, 13:53
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Локомотивом» прокомментировал состояние травмированных игроков.

— В заключительном матче на сборах Артем Дзюба был заменен во втором тайме. Каково его состояние?

— Действительно, он почувствовал боль, мы его заменили. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного [в его состоянии] не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, завтра, возможно, после игры. Каждый день мы проверяем эту информацию. Когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть.

— Каково состояние остальных травмированных футболистов?

— Только начал заниматься в общей группе Далер Кузяев. В принципе, на какое-то время, возможно, он будет готов. И Олега Шатова, который занимается по индивидуальной программе, мы со дня на день ждем в общей группе. Эмануэль Маммана вернулся после реабилитации, сейчас он вместе с командой, но его процесс восстановления займет гораздо больше времени, – сказал Семак.

  • Дзюба – лучший бомбардир РПЛ.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
  • «Локомотив» занимает пятое место.
  • Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 29 февраля, начало встречи – 19:00 мск.

Алланазаров: «Дзюба не сыграет с «Локомотивом»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (8)
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nik55
1582801424
у него одна проблема с головой
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Рубинище
1582808434
Вот Какорин сейчас был бы как раз к стати. Хочется видеть Зенит без Дзюбы хотя бы матча 3-4, что бы посмотреть как они без"попади в голову" начнут играть.
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SIRIUS 2002
1582811968
Да нормально все будет..но Ахмат неожиданно победит.
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valkam72
1582823109
Чудесааа. Бревно не должно чувствовать боли.
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