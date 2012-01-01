«Все будет СБС». «Зенит» поздравил Семака с днем рождения

«Зенит» в твиттере поздравил главного тренера команды Сергея Семака с 44-летием.

«С днем рождения, Сергей Богданович! #ВсеБудетСБС» – говорится в сообщении.

Твиттер УЕФА также опубликовал поздравление, вспомнив его гол в ворота «Ливерпуля».