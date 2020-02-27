«Все будет СБС». «Зенит» поздравил Семака с днем рождения

«Зенит» в твиттере поздравил главного тренера команды Сергея Семака с 44-летием.
«С днем рождения, Сергей Богданович! #ВсеБудетСБС» – говорится в сообщении.
Твиттер УЕФА также опубликовал поздравление, вспомнив его гол в ворота «Ливерпуля».
- Специалист тренирует «Зенит» с мая 2018 года.
- Семак – пятикратный чемпион России в составе трех клубов.
- Также Семак стал первым человеком, ставшим чемпионом России в статусе игрока и тренера.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Зенита»