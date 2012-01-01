«Все будет СБС». «Зенит» поздравил Семака с днем рождения

«Зенит» в твиттере поздравил главного тренера команды Сергея Семака с 44-летием.
«С днем рождения, Сергей Богданович! #ВсеБудетСБС» – говорится в сообщении.
Твиттер УЕФА также опубликовал поздравление, вспомнив его гол в ворота «Ливерпуля».
- Специалист тренирует «Зенит» с мая 2018 года.
- Семак – пятикратный чемпион России в составе трех клубов.
- Также Семак стал первым человеком, ставшим чемпионом России в статусе игрока и тренера.
С днем рождения, Сергей Богданович! #ВсеБудетСБС pic.twitter.com/z6rqfGbeff— ФК «Зенит»(@zenit_spb) 27 февраля 2020 г.
А вот так наставник «Зенита» в недавнем прошлом забивал «Ливерпулю» @zenit_spb | #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/70A5Tlq973— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 27 февраля 2020 г.