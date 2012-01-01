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    «Все будет СБС». «Зенит» поздравил Семака с днем рождения

    «Зенит» в твиттере поздравил главного тренера команды Сергея Семака с 44-летием.

    «С днем рождения, Сергей Богданович! #ВсеБудетСБС» – говорится в сообщении.

    Твиттер УЕФА также опубликовал поздравление, вспомнив его гол в ворота «Ливерпуля».

    • Специалист тренирует «Зенит» с мая 2018 года.
    • Семак – пятикратный чемпион России в составе трех клубов.
    • Также Семак стал первым человеком, ставшим чемпионом России в статусе игрока и тренера.

    Источник: твиттер «Зенита»

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