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«Все будет СБС». «Зенит» поздравил Семака с днем рождения

27 февраля 2020, 12:37
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«Зенит» в твиттере поздравил главного тренера команды Сергея Семака с 44-летием.

«С днем рождения, Сергей Богданович! #ВсеБудетСБС» – говорится в сообщении.

Твиттер УЕФА также опубликовал поздравление, вспомнив его гол в ворота «Ливерпуля».

  • Специалист тренирует «Зенит» с мая 2018 года.
  • Семак – пятикратный чемпион России в составе трех клубов.
  • Также Семак стал первым человеком, ставшим чемпионом России в статусе игрока и тренера.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (1)
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boratoliteinoeyebishe4
1582834892
вафлежуи аларм борат и литейный спели песню!
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