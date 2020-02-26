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Игроки «Лудогорца» прибыли в Милан в масках и перчатках

26 февраля 2020, 18:49

Футболисты «Лудогорца» прилетели в Милан за день до ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Интером».

Из-за угрозы коронавируса все игроки болгарской команды одели маски, некоторые из них также были в перчатках. Фото с прибытия футболистов опубликовал в твиттере журналист Fcinter1908.it Даниеле Мари.

  • В первом матче «Интер» на выезде обыграл «Лудогорец» со счетом 2:0.
  • Ответная встреча начнется 27 февраля в 23:00 мск.

Официально: матч «Интер» – «Лудогорец» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Даниеле Мари
Лига Европы Лудогорец Интер
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