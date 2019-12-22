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    Игроки «Лудогорца» прибыли в Милан в масках и перчатках

    Футболисты «Лудогорца» прилетели в Милан за день до ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Интером».

    Из-за угрозы коронавируса все игроки болгарской команды одели маски, некоторые из них также были в перчатках. Фото с прибытия футболистов опубликовал в твиттере журналист Fcinter1908.it Даниеле Мари.

    • В первом матче «Интер» на выезде обыграл «Лудогорец» со счетом 2:0.
    • Ответная встреча начнется 27 февраля в 23:00 мск.

    Официально: матч «Интер» – «Лудогорец» пройдет без зрителей из-за коронавируса

    Источник: твиттер Даниеле Мари

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