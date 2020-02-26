Игроки «Лудогорца» прибыли в Милан в масках и перчатках

Футболисты «Лудогорца» прилетели в Милан за день до ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Интером».

Из-за угрозы коронавируса все игроки болгарской команды одели маски, некоторые из них также были в перчатках. Фото с прибытия футболистов опубликовал в твиттере журналист Fcinter1908.it Даниеле Мари.

В первом матче «Интер» на выезде обыграл «Лудогорец» со счетом 2:0.

Ответная встреча начнется 27 февраля в 23:00 мск.

Официально: матч «Интер» – «Лудогорец» пройдет без зрителей из-за коронавируса