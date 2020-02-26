Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Скира: «Ливерпуль» предложил Вернеру 8 миллионов за сезон

Журналист Скира: «Ливерпуль» предложил Вернеру 8 миллионов за сезон

26 февраля 2020, 16:55
4

Журналист Николо Скира сообщил, что «Ливерпуль» ведет переговоры с нападающим «РБ Лейпцига» Тимо Вернером.

Английский клуб готов заключить с 23-летним форвардом контракт до 2025 года. Немецкому футболисту предложили 8 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.

  • Сообщалось, что сделку по Вернеру могут оформить в ближайшие месяцы.
  • В этом сезоне Бундеслиги форвард провел 23 матча, забил 21 гол и отдал семь ассистов.

Вернер: «Ливерпуль» – лучшая команда в мире; горд, что меня с ней связывают»

Источник: твиттер Николо Скиры

Итальянский журналист, работал в La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (64 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ливерпуль РБ Лейпциг Вернер Тимо
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1582725654
А как же Фермино ? Вернер вроде тоже ЦН.
Ответить
BlackMurder
1582741003
Кто-то уйдет в Баварию
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+