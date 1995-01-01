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    Журналист Скира: «Ливерпуль» предложил Вернеру 8 миллионов за сезон

    Журналист Николо Скира сообщил, что «Ливерпуль» ведет переговоры с нападающим «РБ Лейпцига» Тимо Вернером.

    Английский клуб готов заключить с 23-летним форвардом контракт до 2025 года. Немецкому футболисту предложили 8 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.

    • Сообщалось, что сделку по Вернеру могут оформить в ближайшие месяцы.
    • В этом сезоне Бундеслиги форвард провел 23 матча, забил 21 гол и отдал семь ассистов.

    Вернер: «Ливерпуль» – лучшая команда в мире; горд, что меня с ней связывают»

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Итальянский журналист, работал в La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (64 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1231

      lek! 1 час назад

      А как же Фермино ?
      Вернер вроде тоже ЦН.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9863

      KLIM777 > lek! 44 минуты назад

      То есть еще хотят усилить эту позицию. Фирмино сможет сыграть крайнего)

      Вернер будет классным усилением

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1231

      lek! > KLIM777 38 минут назад

      Тогда Салах или Мане уйдут , одним словом их трио распадется .

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