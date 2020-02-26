Журналист Скира: «Ливерпуль» предложил Вернеру 8 миллионов за сезон

Журналист Николо Скира сообщил, что «Ливерпуль» ведет переговоры с нападающим «РБ Лейпцига» Тимо Вернером.
Английский клуб готов заключить с 23-летним форвардом контракт до 2025 года. Немецкому футболисту предложили 8 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.
- Сообщалось, что сделку по Вернеру могут оформить в ближайшие месяцы.
- В этом сезоне Бундеслиги форвард провел 23 матча, забил 21 гол и отдал семь ассистов.
Вернер: «Ливерпуль» – лучшая команда в мире; горд, что меня с ней связывают»
Источник: твиттер Николо Скиры
Итальянский журналист, работал в La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (64 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.