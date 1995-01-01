Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    «Ливерпуль» намерен до апреля купить Вернера за 58 миллионов

    Переговоры между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» о трансфере форварда Тимо Вернера находятся в продвинутой стадии, информирует журналист Николо Скира. Сделку могут закрыть до апреля.

    Планируется, что англичане заплатят за футболиста 58 миллионов евро. После апреля 23-летний Вернер будет стоить дороже.

    • В текущем сезоне Бундеслиги форвард забил 20 голов в 22 матчах.
    • «Ливерпуль» и «Лейпциг» лидируют в своих чемпионатах.
    • Обе команды выступят в плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Николо Скира – спортивный журналист, инсайдер. Аудитория в твиттере – более 60 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1724

      Борат 33 минуты назад

      Можно и брать , вроде нормальный игрун !
      Это ж не рыла тарасовская!
      Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77169
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74562
    #5
    insider_retro
    65967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru