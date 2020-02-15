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«Ливерпуль» намерен до апреля купить Вернера за 58 миллионов

15 февраля 2020, 21:46
5

Переговоры между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» о трансфере форварда Тимо Вернера находятся в продвинутой стадии, информирует журналист Николо Скира. Сделку могут закрыть до апреля.

Планируется, что англичане заплатят за футболиста 58 миллионов евро. После апреля 23-летний Вернер будет стоить дороже.

  • В текущем сезоне Бундеслиги форвард забил 20 голов в 22 матчах.
  • «Ливерпуль» и «Лейпциг» лидируют в своих чемпионатах.
  • Обе команды выступят в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: твиттер Николо Скиры

Николо Скира – спортивный журналист, инсайдер. Аудитория в твиттере – более 60 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ливерпуль РБ Лейпциг Вернер Тимо
Комментарии (5)
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zatonn
1581798067
Нельзя ведущих игроков Бундеслиги в АПЛ за копейки продавать!
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DOCTOR PENALTY
1581798596
Ценное будет приобретение.
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Томик
1581800040
А продадут кого?
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NeoNaTe
1581843655
на фоне когда-то там раскроющихся малолеток-талантов за овер 100 млн., за игрока топ уровня сущие копейки, надо брать пока не поздно!!
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