«Ливерпуль» намерен до апреля купить Вернера за 58 миллионов

Переговоры между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» о трансфере форварда Тимо Вернера находятся в продвинутой стадии, информирует журналист Николо Скира. Сделку могут закрыть до апреля.

Планируется, что англичане заплатят за футболиста 58 миллионов евро. После апреля 23-летний Вернер будет стоить дороже.