«Ливерпуль» намерен до апреля купить Вернера за 58 миллионов

Переговоры между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» о трансфере форварда Тимо Вернера находятся в продвинутой стадии, информирует журналист Николо Скира. Сделку могут закрыть до апреля.
Планируется, что англичане заплатят за футболиста 58 миллионов евро. После апреля 23-летний Вернер будет стоить дороже.
- В текущем сезоне Бундеслиги форвард забил 20 голов в 22 матчах.
- «Ливерпуль» и «Лейпциг» лидируют в своих чемпионатах.
- Обе команды выступят в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Николо Скиры
Николо Скира – спортивный журналист, инсайдер. Аудитория в твиттере – более 60 тысяч подписчиков.