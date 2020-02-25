Карасев: «Не помню, чтобы главный арбитр сам интересовался мнением VAR. В 99,9% случаев инициатива идет от ассистента»

Судья РПЛ Сергей Карасев объяснил, как работает система видеоассистента рефери VAR.

«Когда судья на VAR просит посмотреть повтор главного, тот не может отказаться. Он обязан прийти и посмотреть – это правило. Если я зову его – это не просто так. Но решение по моменту принимает он, VAR – лишь ассистент, помощник судьи. VAR зовет и говорит, что покажет то и то. Дальше – его дело.

Обсуждений между главным и ассистентом на VAR после того, как последний попросил посмотреть повтор, нет. Если VAR просит главного посмотреть – значит, он уже принял решение, что для него этот момент – пенальти, 100% пенальти. VAR зовет: «Я тебе покажу момент: защитник, не играя в мяч, ударил по ноге». И дает картинку.

Главный ее смотрит – и выносит решение без новой коммуникации. VAR все объяснил и дал, дальше главный остается наедине с собой. Он знает: если я его позвал, то для меня это бетонный пенальти. И переспрашивать меня не надо.

Когда я работал ассистентом на VAR, то не помню случаев, чтобы главный сам интересовался мнением VAR. В 99,9% случаев инициатива идет от VAR. В этот момент главный должен объяснить решение. Дальше все зависит от его объяснения: если оно не совпадает с картинкой, я обязан его позвать к монитору, потому что он увидел не то. Например: главный назначает пенальти, а для меня это не пенальти.

Я спрашиваю его: «За что ты назначил пенальти?» – «Считаю, что майка была оттянута». А я смотрю на картинку – объяснение не совпадает с картинкой: там нет майки, просто легкий контакт в спину. В случае, когда картинки не совпадают, я приглашаю его к монитору, потому что он увидел не то. Когда он посмотрит – вероятно, изменит решение. И после игры он мне только спасибо скажет, потому что он перепроверил себя.

В система VAR есть всего две кнопки: одна – делать пометки, чтобы отмечать нюансы, которые надо проверить потом. Например, после вне игры пошла атака, забили гол, а мы возвращаемся и смотрим на вне игры 10 секунд назад – был он или не был. Это пометки для реплей-оператора – они сразу отображаются у него в компьютере, чтобы потом не искать эпизод.

Вторая кнопка – связь с главным. Нажал – он тебя слышит. Отжал – не слышит. У него кнопки нет – обычный наушник. Когда говорит он – мы всегда слышим. Судьи на поле нас не слышат – мы же обсуждаем моменты, это мешает», – рассказал Карасев.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) была внедрена в РПЛ 21 июля.

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