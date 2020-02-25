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  • Карасев: «Не помню, чтобы главный арбитр сам интересовался мнением VAR. В 99,9% случаев инициатива идет от ассистента»

Карасев: «Не помню, чтобы главный арбитр сам интересовался мнением VAR. В 99,9% случаев инициатива идет от ассистента»

25 февраля 2020, 18:42
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Судья РПЛ Сергей Карасев объяснил, как работает система видеоассистента рефери VAR.

«Когда судья на VAR просит посмотреть повтор главного, тот не может отказаться. Он обязан прийти и посмотреть – это правило. Если я зову его – это не просто так. Но решение по моменту принимает он, VAR – лишь ассистент, помощник судьи. VAR зовет и говорит, что покажет то и то. Дальше – его дело.

Обсуждений между главным и ассистентом на VAR после того, как последний попросил посмотреть повтор, нет. Если VAR просит главного посмотреть – значит, он уже принял решение, что для него этот момент – пенальти, 100% пенальти. VAR зовет: «Я тебе покажу момент: защитник, не играя в мяч, ударил по ноге». И дает картинку.

Главный ее смотрит – и выносит решение без новой коммуникации. VAR все объяснил и дал, дальше главный остается наедине с собой. Он знает: если я его позвал, то для меня это бетонный пенальти. И переспрашивать меня не надо.

Когда я работал ассистентом на VAR, то не помню случаев, чтобы главный сам интересовался мнением VAR. В 99,9% случаев инициатива идет от VAR. В этот момент главный должен объяснить решение. Дальше все зависит от его объяснения: если оно не совпадает с картинкой, я обязан его позвать к монитору, потому что он увидел не то. Например: главный назначает пенальти, а для меня это не пенальти.

Я спрашиваю его: «За что ты назначил пенальти?» – «Считаю, что майка была оттянута». А я смотрю на картинку – объяснение не совпадает с картинкой: там нет майки, просто легкий контакт в спину. В случае, когда картинки не совпадают, я приглашаю его к монитору, потому что он увидел не то. Когда он посмотрит – вероятно, изменит решение. И после игры он мне только спасибо скажет, потому что он перепроверил себя.

В система VAR есть всего две кнопки: одна – делать пометки, чтобы отмечать нюансы, которые надо проверить потом. Например, после вне игры пошла атака, забили гол, а мы возвращаемся и смотрим на вне игры 10 секунд назад – был он или не был. Это пометки для реплей-оператора – они сразу отображаются у него в компьютере, чтобы потом не искать эпизод.

Вторая кнопка – связь с главным. Нажал – он тебя слышит. Отжал – не слышит. У него кнопки нет – обычный наушник. Когда говорит он – мы всегда слышим. Судьи на поле нас не слышат – мы же обсуждаем моменты, это мешает», – рассказал Карасев.

  • Система видеопомощи арбитрам (VAR) была внедрена в РПЛ 21 июля.

Карасев: «Мы с Чакыром – металлисты. Я – фанат Slayer, он любит Manowar»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (1)
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Makaweli
1582689409
Шняга этот VAR
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