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    Карасев: «Мы с Чакыром – металлисты. Я – фанат Slayer, он любит Manowar»

    Судья РПЛ Сергей Карасев рассказал об общении с турецким арбитром Чунейтом Чакиром и любви к хеви-металу.

    «Английский помогает мне общаться в том числе с европейскими коллегами. Например, с Чакыром. Мы – металлисты, хеви-метал – наше все. Поэтому переписываемся. Когда встречаемся: «Где был, что слышал? Бразер!» – «Бразер!». Еще год назад я возобновил обучение на электрогитаре, ему это тоже интересно, я рассказываю. О работе не говорим – она и так каждый день в голове.

    На концерты я хожу чаще, чем Чакыр. Он, конечно, тоже ходит, продвинутый, но, как понимаю, в Турцию ездят не все группы. Может, из-за религии: увеселительные мероприятия, где выходят мужчины с длинными волосами и трясут головой, – не совсем для Турции. Я проверял: в Турцию хеви-металлисты действительно не так часто заезжают, в Москву – чаще. Хотя я езжу и за рубеж: метнулся – послушал – обратно.

    Любимая группа Чакыра – Manowar. У него даже есть татуировка с фразой из их альбома на икроножной мышце. Правда, под гетрами ее не видно. Появилась лет пять назад. Говорю: «У тебя же не было, расскажи, что это». – «Ты что! Не знаешь, что это из их альбома?». Он все знает про Manowar – фанат.

    У меня ничего из стиля металлистов нет – даже волос. Но это физическая особенность, так получилось по жизни. Когда хожу на концерты, покупаю майки, худи с названием туров на спине. Ношу их в повседневной жизни – не больше.

    Мой самый дорогой концерт – Slayer год назад в Цюрихе. Я вообще фанат Slayer. Первый концерт, который посетил, был их: в 1998 году они впервые приехали в Россию. Мне 18-19 лет, впечатлился настолько, что с тех пор стали моей любимой группой. 20 лет я отслеживал, где они выступают, смогу ли поехать. И вот в 2019-м летел откуда-то домой с пересадкой через Цюрих.

    Когда увидел, что там будет концерт, понял, что все совпало, могу сходить. Тем более это концерт в рамках Farewell-туром, перед которым они анонсировали, что прекращают активную деятельность. Проблема в том, что билетов нет – полный солд-аут. Народ сошел с ума, потому что понял, что больше их не увидит. Скупили все. Я даже мониторил Америку: хоккейные залы на 15-20 тысяч забиты. Безумие!» – рассказал Карасев в интервью.

    • 40-летний Карасев работает на матчах чемпионата России с 2008 года.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8371

      parevg 3 минуты назад

      А для чего нам эта информация????
      Больше писать не о чем???

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