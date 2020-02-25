Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карасев: «Мы с Чакыром – металлисты. Я – фанат Slayer, он любит Manowar»

Карасев: «Мы с Чакыром – металлисты. Я – фанат Slayer, он любит Manowar»

25 февраля 2020, 17:27
1

Судья РПЛ Сергей Карасев рассказал об общении с турецким арбитром Чунейтом Чакиром и любви к хеви-металу.

«Английский помогает мне общаться в том числе с европейскими коллегами. Например, с Чакыром. Мы – металлисты, хеви-метал – наше все. Поэтому переписываемся. Когда встречаемся: «Где был, что слышал? Бразер!» – «Бразер!». Еще год назад я возобновил обучение на электрогитаре, ему это тоже интересно, я рассказываю. О работе не говорим – она и так каждый день в голове.

На концерты я хожу чаще, чем Чакыр. Он, конечно, тоже ходит, продвинутый, но, как понимаю, в Турцию ездят не все группы. Может, из-за религии: увеселительные мероприятия, где выходят мужчины с длинными волосами и трясут головой, – не совсем для Турции. Я проверял: в Турцию хеви-металлисты действительно не так часто заезжают, в Москву – чаще. Хотя я езжу и за рубеж: метнулся – послушал – обратно.

Любимая группа Чакыра – Manowar. У него даже есть татуировка с фразой из их альбома на икроножной мышце. Правда, под гетрами ее не видно. Появилась лет пять назад. Говорю: «У тебя же не было, расскажи, что это». – «Ты что! Не знаешь, что это из их альбома?». Он все знает про Manowar – фанат.

У меня ничего из стиля металлистов нет – даже волос. Но это физическая особенность, так получилось по жизни. Когда хожу на концерты, покупаю майки, худи с названием туров на спине. Ношу их в повседневной жизни – не больше.

Мой самый дорогой концерт – Slayer год назад в Цюрихе. Я вообще фанат Slayer. Первый концерт, который посетил, был их: в 1998 году они впервые приехали в Россию. Мне 18-19 лет, впечатлился настолько, что с тех пор стали моей любимой группой. 20 лет я отслеживал, где они выступают, смогу ли поехать. И вот в 2019-м летел откуда-то домой с пересадкой через Цюрих.

Когда увидел, что там будет концерт, понял, что все совпало, могу сходить. Тем более это концерт в рамках Farewell-туром, перед которым они анонсировали, что прекращают активную деятельность. Проблема в том, что билетов нет – полный солд-аут. Народ сошел с ума, потому что понял, что больше их не увидит. Скупили все. Я даже мониторил Америку: хоккейные залы на 15-20 тысяч забиты. Безумие!» – рассказал Карасев в интервью.

  • 40-летний Карасев работает на матчах чемпионата России с 2008 года.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей Чакир Чунейт
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sir_Alex
1582654602
Ставь, старуха, самовар Будем слушать ManoWar!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+