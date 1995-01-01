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    Кикнадзе – о Чорлуке: «Хотели, чтобы у нас был верный клубу человек, который внесет свою лепту в развитие молодежи»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал продление контракта с защитником Ведраном Чорлукой.

    «Желание продлить контракт было обоюдным. С обеих сторон было движение навстречу друг другу для того, чтобы достичь компромисса. Обсуждение кандидатуры Ведрана на трансферном комитете заняло несколько минут. Финансовые вопросы также сняли очень быстро.

    Чорлука – как старший брат для молодых ребят. Отличный футболист, лидер на поле и в раздевалке, опытный игрок. У нас много выпускников академии, которые требуют развития, и мы надеемся использовать его опыт на пользу команде. Это футболист, который может обучить, рассказать, и, что важно, потребовать. Мы хотели, чтобы у нас был верный клубу человек, который, в том числе, внесет свою лепту в развитие молодежи», – сказал Кикнадзе.

    • В последние четыре года Чорлука получал в «Локомотиве» 4 миллиона евро в год.
    • Хорват выступает за москвичей с 2012 года.
    • Чорлука брал с «Локомотивом» чемпионат России.

    «Капитан остается с нами». «Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

    Чорлука: «Если все получается, зачем что-то менять. Хочу закончить карьеру в «Локо»

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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