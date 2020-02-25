Кикнадзе – о Чорлуке: «Хотели, чтобы у нас был верный клубу человек, который внесет свою лепту в развитие молодежи»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал продление контракта с защитником Ведраном Чорлукой.
«Желание продлить контракт было обоюдным. С обеих сторон было движение навстречу друг другу для того, чтобы достичь компромисса. Обсуждение кандидатуры Ведрана на трансферном комитете заняло несколько минут. Финансовые вопросы также сняли очень быстро.
Чорлука – как старший брат для молодых ребят. Отличный футболист, лидер на поле и в раздевалке, опытный игрок. У нас много выпускников академии, которые требуют развития, и мы надеемся использовать его опыт на пользу команде. Это футболист, который может обучить, рассказать, и, что важно, потребовать. Мы хотели, чтобы у нас был верный клубу человек, который, в том числе, внесет свою лепту в развитие молодежи», – сказал Кикнадзе.
- В последние четыре года Чорлука получал в «Локомотиве» 4 миллиона евро в год.
- Хорват выступает за москвичей с 2012 года.
- Чорлука брал с «Локомотивом» чемпионат России.
«Капитан остается с нами». «Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
Чорлука: «Если все получается, зачем что-то менять. Хочу закончить карьеру в «Локо»