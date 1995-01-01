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    Чорлука: «Если все получается, зачем что-то менять. Хочу закончить карьеру в «Локо»

    Защитник Ведран Чорлука прокомментировал продление контракта с «Локомотивом».

    «Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета «Локомотива». Переговоры заняли буквально пару минут. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Мне понравилось в «Локомотиве» с первого года – клуб, город, болельщики. Если все получается, зачем что-то менять. Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве», – сказал Чорлука.

    • В последние четыре года Чорлука получал в «Локомотиве» 4 миллиона евро в год.
    • Хорват выступает за москвичей с 2012 года.
    • Чорлука брал с «Локомотивом» чемпионат России.

    «Капитан остается с нами». «Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1676

      Борат 1 час назад

      - по бабкам не меньше ?
      - так же !
      - тогда по рукам !

      гы-гы

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