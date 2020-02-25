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  • Чорлука: «Если все получается, зачем что-то менять. Хочу закончить карьеру в «Локо»

Чорлука: «Если все получается, зачем что-то менять. Хочу закончить карьеру в «Локо»

25 февраля 2020, 12:36
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Защитник Ведран Чорлука прокомментировал продление контракта с «Локомотивом».

«Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета «Локомотива». Переговоры заняли буквально пару минут. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Мне понравилось в «Локомотиве» с первого года – клуб, город, болельщики. Если все получается, зачем что-то менять. Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве», – сказал Чорлука.

  • В последние четыре года Чорлука получал в «Локомотиве» 4 миллиона евро в год.
  • Хорват выступает за москвичей с 2012 года.
  • Чорлука брал с «Локомотивом» чемпионат России.

«Капитан остается с нами». «Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран
Комментарии (1)
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Chernyi Lis
1582641570
патриот! как Карадениз !
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