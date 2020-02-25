Вратарь «ПСЖ»: «Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка рассказал, что его одноклубник Анхель Ди Мария до сих пор зол на «Манчестер Юнайтед».
«Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед». У него не осталось хороших воспоминаний о периоде, когда он там играл. Каждый раз, когда по телевизору показывают матч «МЮ», он просит переключить канал», – рассказал вратарь.
Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2014 года.
Спустя год аргентинец покинул английский клуб, перейдя в «ПСЖ».
- В составе «МЮ» Ди Мария провел 32 матча во всех турнирах, забив три гола и сделав 12 голевых передач.
- В текущем сезоне футболист провел за «ПСЖ» 35 матчей, забил 12 голов и отдал 20 результативных передач.
Источник: A Bola