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    Вратарь «ПСЖ»: «Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»

    Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка рассказал, что его одноклубник – Анхель Ди Мария, до сих пор зол на «Манчестер Юнайтед».

    «Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед». У него не осталось хороших воспоминаний о периоде, когда он там играл. Каждый раз, когда по телевизору показывают матч «МЮ», он просит переключить канал», – рассказал вратарь.

    Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2014 года.

    Спустя год аргентинец покинул английский клуб, перейдя в «ПСЖ».

    • В составе «МЮ» Ди Мария провел 32 матча во всех турнирах, забив три гола и сделав 12 голевых передач.
    • В текущем сезоне футболист провел за «ПСЖ» 35 матчей, забил 12 голов и отдал 20 результативных передач.

    Источник: A Bola

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2146

      Derzkiy1 50 минут назад

      Из за того , что перешёл из Реала туда?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1660

      Борат 1 час назад

      этого рахита в манчестере тоже ненавидят !
      гы-гы

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