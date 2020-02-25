Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вратарь «ПСЖ»: «Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»

25 февраля 2020, 10:59
8

Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка рассказал, что его одноклубник Анхель Ди Мария до сих пор зол на «Манчестер Юнайтед».

«Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед». У него не осталось хороших воспоминаний о периоде, когда он там играл. Каждый раз, когда по телевизору показывают матч «МЮ», он просит переключить канал», – рассказал вратарь.

Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2014 года.

Спустя год аргентинец покинул английский клуб, перейдя в «ПСЖ».

  • В составе «МЮ» Ди Мария провел 32 матча во всех турнирах, забив три гола и сделав 12 голевых передач.
  • В текущем сезоне футболист провел за «ПСЖ» 35 матчей, забил 12 голов и отдал 20 результативных передач.

Источник: A Bola
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед ПСЖ Ди Мария Анхель Булка Марцин
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Derzkiy1
1582619758
Из за того , что перешёл из Реала туда?)
Ответить
MU-fanatic
1582627753
в данном случае злиться он может лишь на себя!
Ответить
Garri98
1582629443
Пусть он скажет сколько ему платили ,пока он там крсячил, Пусть скажет, что о нем думают сами пацаны с кем он выходил на поле. Да и болелы как было замечено ничего хорошего о нем не скажут.
Ответить
Chernyi Lis
1582642247
а про городишко молчит..там на тротуарах черные лежат и мусор везде...а ведь ****...лондон до сих пор...))
Ответить
BARCLAYS_APL
1582649764
Ваг Гал, с у к а во всём виноват, не выпускал в основе потом самого уволили и сухим из воды вышел.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+