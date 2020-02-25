Вратарь «ПСЖ»: «Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка рассказал, что его одноклубник Анхель Ди Мария до сих пор зол на «Манчестер Юнайтед».

«Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед». У него не осталось хороших воспоминаний о периоде, когда он там играл. Каждый раз, когда по телевизору показывают матч «МЮ», он просит переключить канал», – рассказал вратарь.

Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2014 года.

Спустя год аргентинец покинул английский клуб, перейдя в «ПСЖ».