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    Президент «Ювентуса» Аньелли: «Глупо не думать о Гвардиоле»

    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли оценил работу Маурицио Сарри, а также прокомментировал информацию об интересе к главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

    «Положительно оцениваем первую половину сезона под руководством Сарри. Разве что подвело поражение в матче за Суперкубок Италии.

    В «Ювентусе» смотрят на результат, а не на красоту игры. Мы пригласили Сарри, потому что на тот момент его модель игры могла гарантировать нам успех. Мы хотим открыть новый цикл.

    Я оцениваю сезон по его итогам, а думать о победе каждый год в феврале – бессмысленно. Мы не всегда сможем побеждать, но правильность наших идей не подлежит сомнению.

    Гвардиола? Не думать о нем – это глупость, но на пока Пеп счастлив в другом месте, нас устраивает Сарри, – заявил Аньелли.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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