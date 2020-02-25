Президент «Ювентуса» Аньелли: «Глупо не думать о Гвардиоле»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли оценил работу Маурицио Сарри, а также прокомментировал информацию об интересе к главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

«Положительно оцениваем первую половину сезона под руководством Сарри. Разве что подвело поражение в матче за Суперкубок Италии.

В «Ювентусе» смотрят на результат, а не на красоту игры. Мы пригласили Сарри, потому что на тот момент его модель игры могла гарантировать нам успех. Мы хотим открыть новый цикл.

Я оцениваю сезон по его итогам, а думать о победе каждый год в феврале – бессмысленно. Мы не всегда сможем побеждать, но правильность наших идей не подлежит сомнению.

Гвардиола? Не думать о нем – это глупость, но на пока Пеп счастлив в другом месте, нас устраивает Сарри, – заявил Аньелли.