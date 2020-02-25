Де Лигт: «До 15 лет я выступал на позиции плеймейкера»

Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт признался, что не всегда играл в центре обороны.

«До 15 лет я выступал на позиции плеймейкера. Я много играл в полузащите, забивал голы и отдавал ассисты. Но потом мне сказали, что для моей карьеры будет лучше стать центральным защитником. Сначала я думал: «Мне не нравится играть в защите». Но теперь понимаю, что игра в качестве полузащитника помогла мне. Я доволен своим прогрессом», – сказал голландец.