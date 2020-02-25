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Де Лигт: «До 15 лет я выступал на позиции плеймейкера»

25 февраля 2020, 01:37

Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт признался, что не всегда играл в центре обороны.

«До 15 лет я выступал на позиции плеймейкера. Я много играл в полузащите, забивал голы и отдавал ассисты. Но потом мне сказали, что для моей карьеры будет лучше стать центральным защитником. Сначала я думал: «Мне не нравится играть в защите». Но теперь понимаю, что игра в качестве полузащитника помогла мне. Я доволен своим прогрессом», – сказал голландец.

  • Прошлым летом «Ювентус» купил де Лигта у «Аякса» за 85,5 миллиона евро.
  • В текущем сезоне игрок провел 25 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус де Лигт Матейс
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