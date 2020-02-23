Джеррард: «Восхищаюсь и горжусь Лэмпардом»

Менеджер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поговорил о тренерской карьере бывшего партнера по сборной Англии Фрэнка Лэмпарда. Джеррард восхищен.
«Восхищаюсь Лэмпардом, что он принял «Челси» в самой большой лиге мира в период запрета на трансферы. Горжусь им как бывшим партнером. Нас с ним могут сравнивать, но реальность такова, что его и моя работа совершенно разные», – считает тренер.
- «Челси» в АПЛ идет четвертым.
- «Рейнджерс» в ШПЛ занимает второе место.
- Лэмпард, в отличие от Джеррарда, брал титул АПЛ.
Источник: Daily Mail