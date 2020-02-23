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Джеррард: «Восхищаюсь и горжусь Лэмпардом»

23 февраля 2020, 11:46
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Менеджер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поговорил о тренерской карьере бывшего партнера по сборной Англии Фрэнка Лэмпарда. Джеррард восхищен.

«Восхищаюсь Лэмпардом, что он принял «Челси» в самой большой лиге мира в период запрета на трансферы. Горжусь им как бывшим партнером. Нас с ним могут сравнивать, но реальность такова, что его и моя работа совершенно разные», – считает тренер.

  • «Челси» в АПЛ идет четвертым.
  • «Рейнджерс» в ШПЛ занимает второе место.
  • Лэмпард, в отличие от Джеррарда, брал титул АПЛ.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Шотландия. Премьер-лига Рейнджерс Челси Джеррард Стивен Лэмпард Фрэнк
Комментарии (1)
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Romio-xxx
1582449147
Достойные комплименты от великого игрока и партнера по сборной!!!
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