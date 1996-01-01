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    Джеррард: «Восхищаюсь и горжусь Лэмпардом»

    Менеджер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поговорил о тренерской карьере бывшего партнера по сборной Англии Фрэнка Лэмпарда. Джеррард восхищен.

    «Восхищаюсь Лэмпардом, что он принял «Челси» в самой большой лиге мира в период запрета на трансферы. Горжусь им как бывшим партнером. Нас с ним могут сравнивать, но реальность такова, что его и моя работа совершенно разные», – считает тренер.

    • «Челси» в АПЛ идет четвертым.
    • «Рейнджерс» в ШПЛ занимает второе место.
    • Лэмпард, в отличие от Джеррарда, брал титул АПЛ.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +329

      elessar arnor 1 час назад

      после Юргена ты следующий на тренерский мостик Ливера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Узб@гоеный 1 час назад

      Легенда знает, что говорит.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +943

      Romio-xxx 2 часа назад

      Достойные комплименты от великого игрока и партнера по сборной!!!

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