Лунев и Малком – в старте «Зенита» на матч с минским «Динамо»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против минского «Динамо».

Встреча начнется сегодня в 16:00 по московскому времени.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Азмун, Дзюба.

«Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

Сегодня петербуржцы уже провели один товарищеский матч, в котором сыграли вничью с «Ислочью».