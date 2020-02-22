Лунев и Малком – в старте «Зенита» на матч с минским «Динамо»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против минского «Динамо».
Встреча начнется сегодня в 16:00 по московскому времени.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Азмун, Дзюба.
- «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на десять очков.
- Сегодня петербуржцы уже провели один товарищеский матч, в котором сыграли вничью с «Ислочью».
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Источник: Твиттер «Зенита»