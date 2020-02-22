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    Лунев и Малком – в старте «Зенита» на матч с минским «Динамо»

    Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против минского «Динамо».

    Встреча начнется сегодня в 16:00 по московскому времени.

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Азмун, Дзюба.

    • «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на десять очков.
    • Сегодня петербуржцы уже провели один товарищеский матч, в котором сыграли вничью с «Ислочью».

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 16:00
    Комментарии1
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      Рейтинг: +520

      Литейный4 2 часа назад

      Смотри страна чемпионы вышли на тренировку, а не какие нибудь аутсайдеры из Тарасовки. Гыгыгы

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