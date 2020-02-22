Лунев и Малком – в старте «Зенита» на матч с минским «Динамо»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против минского «Динамо».

Встреча начнется сегодня в 16:00 по московскому времени.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Азмун, Дзюба.