Бундеслига. Гол Левандовски на 88-й минуте принес «Баварии» победу над «Падерборном»

В матче 23-го тура Бундеслиги «Бавария» дома переиграла «Падерборн» со счетом 3:2.

Мюнхенцы по ходу встречи дважды выходили вперед, но гостям удавалось отыграться. Решающий гол на 88-й минуте забил польский форвард Роберт Левандовски.

«Бавария», набрав три очка, сохранила лидерство в чемпионате, а «Падерборн» остался на последнем месте в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур.

Бавария – Падерборн – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Гнабри, 25; 1:1 – Србени, 44; 2:1 – Левандовски, 70; 2:2 – Михель, 75; 3:2 – Левандовски, 88.

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