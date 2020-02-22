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  • Бундеслига. Гол Левандовски на 88-й минуте принес «Баварии» победу над «Падерборном»

Бундеслига. Гол Левандовски на 88-й минуте принес «Баварии» победу над «Падерборном»

22 февраля 2020, 00:26
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В матче 23-го тура Бундеслиги «Бавария» дома переиграла «Падерборн» со счетом 3:2.

Мюнхенцы по ходу встречи дважды выходили вперед, но гостям удавалось отыграться. Решающий гол на 88-й минуте забил польский форвард Роберт Левандовски.

«Бавария», набрав три очка, сохранила лидерство в чемпионате, а «Падерборн» остался на последнем месте в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур.

Бавария – Падерборн – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Гнабри, 25; 1:1 – Србени, 44; 2:1 – Левандовски, 70; 2:2 – Михель, 75; 3:2 – Левандовски, 88.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Падерборн
Комментарии (2)
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zatonn
1582320649
Да, победили, да, сохранили первое место но более позорной игры любимой команды в этом сезоне я ещё не видел
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koli4ka
1582320958
чтобы Мюнхен делал без Левандомашины??? их комбайнёр Роберто молотит и молотит...
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