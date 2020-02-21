«Мутко против»: систему VAR опробовали почти на всех стадионах РПЛ. Спорные эпизоды будут просматривать в офисе «Матч ТВ»

На российских стадионах идет тестирование системы VAR, которую собирались запустить сразу после возобновления чемпионата России.
«Систему уже опробовали уже почти на всех стадионах РПЛ. В основном тесты проводились на матчах местных любительских команд, и, по словам организаторов, получилось все ок. При этом, основной «VAR центр» с аппаратными, откуда обеспечивается просмотр спорных эпизодов, организовали в центре Москвы в офисе «Матч ТВ». В РФС говорят, что к ближайшему туру уже точно все будет готово», – пишет телеграм-канал «Мутко против».
- Система видеопомощи арбитрам (VAR) была внедрена в РПЛ 21 июля.
- Как правило, VAR использовали в двух из восьми матчей тура.
- РПЛ возобновится 28 февраля.
РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года
Источник: телеграм-канал «Мутко против»