«Мутко против»: систему VAR опробовали почти на всех стадионах РПЛ. Спорные эпизоды будут просматривать в офисе «Матч ТВ»

На российских стадионах идет тестирование системы VAR, которую собирались запустить сразу после возобновления чемпионата России.

«Систему уже опробовали уже почти на всех стадионах РПЛ. В основном тесты проводились на матчах местных любительских команд, и, по словам организаторов, получилось все ок. При этом, основной «VAR центр» с аппаратными, откуда обеспечивается просмотр спорных эпизодов, организовали в центре Москвы в офисе «Матч ТВ». В РФС говорят, что к ближайшему туру уже точно все будет готово», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

Система видеопомощи арбитрам (VAR) была внедрена в РПЛ 21 июля.

Как правило, VAR использовали в двух из восьми матчей тура.

РПЛ возобновится 28 февраля.

РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года