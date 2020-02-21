Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Мутко против»: систему VAR опробовали почти на всех стадионах РПЛ. Спорные эпизоды будут просматривать в офисе «Матч ТВ»

«Мутко против»: систему VAR опробовали почти на всех стадионах РПЛ. Спорные эпизоды будут просматривать в офисе «Матч ТВ»

21 февраля 2020, 15:33
7

На российских стадионах идет тестирование системы VAR, которую собирались запустить сразу после возобновления чемпионата России.

«Систему уже опробовали уже почти на всех стадионах РПЛ. В основном тесты проводились на матчах местных любительских команд, и, по словам организаторов, получилось все ок. При этом, основной «VAR центр» с аппаратными, откуда обеспечивается просмотр спорных эпизодов, организовали в центре Москвы в офисе «Матч ТВ». В РФС говорят, что к ближайшему туру уже точно все будет готово», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

  • Система видеопомощи арбитрам (VAR) была внедрена в РПЛ 21 июля.
  • Как правило, VAR использовали в двух из восьми матчей тура.
  • РПЛ возобновится 28 февраля.

РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1582289080
Наконец-то ВАР будет везде, а не выборочно.
Ответить
mutabor0992
1582289251
А почему Матч тв?Канделаки лично будет решать?А че давайте сразу головной офис ВСЕХ букмеккерских контор а???
Ответить
McDuff
1582290851
офис матч тв, похоже зенит и систему вар в россии купил
Ответить
diadushka
1582295159
матч тв входит в газпром медиа, а значит в чью пользу будут все спорные эпизоды решаться???
Ответить
subbotaspartak
1582305671
В этом офисе и чемпиона определят. Такие дела, брат.
Ответить
Hektor 84
1582328561
В офисе срач тв, которым газпром рулит. Что по стране больше офисов нет?
Ответить
Smekaev
1582561779
Ну тогда шансы Зенита на чемпионство в каждом сезоне заметно повышаются. Я, конечно, Родину люблю, но власти этой Родины за свою власть уж очень дорого берут! Я реально поражаюсь руководству Зенита: блин, ну если ты обладаешь властью, то это же не повод свой клуб тащить к победе! Это как играть с читами - очень эффективно, но смысл игры полностью уходит. А если для тебя это не игра, а коммерческий проект, то, значит, ты обосрал миллионам болельщиков жизнь ради своих баблосов, и это тоже рано или поздно, но карается. Ну ведь есть же нормальные руководители клубов, которые, конечно, тоже не всегда "чисты", но так нагло и грубо никогда не действовали, так как действительно для них спорт на первом месте тут, а деньги на торговле надо зарабатывать, а не на тотальной газпромизации Российского футбола.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+