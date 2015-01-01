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    «Мутко против»: систему VAR опробовали почти на всех стадионах РПЛ. Спорные эпизоды будут просматривать в офисе «Матч ТВ»

    На российских стадионах идет тестирование системы VAR, которую собирались запустить сразу после возобновления чемпионата России.

    «Систему уже опробовали уже почти на всех стадионах РПЛ. В основном тесты проводились на матчах местных любительских команд, и, по словам организаторов, получилось все ок. При этом, основной «VAR центр» с аппаратными, откуда обеспечивается просмотр спорных эпизодов, организовали в центре Москвы в офисе «Матч ТВ». В РФС говорят, что к ближайшему туру уже точно все будет готово», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

    • Система видеопомощи арбитрам (VAR) была внедрена в РПЛ 21 июля.
    • Как правило, VAR использовали в двух из восьми матчей тура.
    • РПЛ возобновится 28 февраля.

    РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +249

      McDuff 33 минуты назад

      офис матч тв, похоже зенит и систему вар в россии купил

      0
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      Рейтинг: +2196

      mutabor0992 1 час назад

      А почему Матч тв?Канделаки лично будет решать?А че давайте сразу головной офис ВСЕХ букмеккерских контор а???

      0
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      Рейтинг: +13440

      bset 1 час назад

      Наконец-то ВАР будет везде, а не выборочно.

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