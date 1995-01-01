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    РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года

    Сегодня, 3 декабря, состоялось совещание, посвященное вопросам судейства в чемпионате России.

    На нем обсуждалась новая Концепция развития судейства.

    Как сообщает официальный сайт РФС, на собрании была поставлена задача c марта 2020 года использовать систему VAR во всех матчах РПЛ.

    В совещании приняли участие руководители Российского футбольного союза, а также владельцы клубов Премьер-лиги.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2101

      Alekxei Z. 39 минут назад

      У нас даже ВАР не обьективен...
      Просто пиз..ец.
      Вам уже никто не верит...
      Не пойму. Зенит по определению сильнее всех , ну и зачем вам шулерство ????
      Вы боитесь всего , уроды , властьдержащие.

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      Рейтинг: +355

      Vratarь 1 час назад

      Вот заживём! Сразу все судей перестанут костерить, никто от возмездия не уйдёт. Сказка,да и только!

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