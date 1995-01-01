РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года

У нас даже ВАР не обьективен...
Просто пиз..ец.
Вам уже никто не верит...
Не пойму. Зенит по определению сильнее всех , ну и зачем вам шулерство ????
Вы боитесь всего , уроды , властьдержащие.
Сегодня, 3 декабря, состоялось совещание, посвященное вопросам судейства в чемпионате России.
На нем обсуждалась новая Концепция развития судейства.
Как сообщает официальный сайт РФС, на собрании была поставлена задача c марта 2020 года использовать систему VAR во всех матчах РПЛ.
В совещании приняли участие руководители Российского футбольного союза, а также владельцы клубов Премьер-лиги.