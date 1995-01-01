РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года

Сегодня, 3 декабря, состоялось совещание, посвященное вопросам судейства в чемпионате России.

На нем обсуждалась новая Концепция развития судейства.

Как сообщает официальный сайт РФС, на собрании была поставлена задача c марта 2020 года использовать систему VAR во всех матчах РПЛ.

В совещании приняли участие руководители Российского футбольного союза, а также владельцы клубов Премьер-лиги.