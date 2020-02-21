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  • ЦСКА и «Локо» ведут переговоры по форварду «Ред Булл Брагантино» Артуру

ЦСКА и «Локо» ведут переговоры по форварду «Ред Булл Брагантино» Артуру

21 февраля 2020, 12:18
4

Нападающий «Ред Булл Брагантино» Артур попал в сферу интересов «Локомотива» и ЦСКА, сообщает Tuttomercatoweb.

22-летним форвард может перейти в один из клубов РПЛ летом. ЦСКА и «Локо» уже ведут переговоры о трансфере Артура, желая снизить запрашиваемую бразильским клубом сумму.

  • В январе «Брагантино» купил Артура у «Палмейраса» за 5,5 миллионов евро.
  • За клубную карьеру Артур сыграл 76 матчей, забил 15 голов и отдал 13 ассистов.
  • Рыночная стоимость бразильца – 2 млн евро.

Источник: Tuttomercatoweb

Tuttomercatoweb – портал с трансферными новостями по итальянским, европейским и южноамериканским командам. Подписчиков в твиттере – более 100 тысяч.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Брагантино Локомотив ЦСКА
Комментарии (4)
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kara-mba
1582280579
Ну да, как раз на нём всё и сошлось, больше же некого...
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Давид59
1582283146
Ред-бул Буратино говорите? Обманут. Не закапывайте деньги в стране дураков.
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ruded
1582297789
складывается впечатление, что на интересы команд РПЛ работает один человек (одна команда). Уж больно часто пересекается внимание разных команд (разных в финансовом плане и по схеме игры) к одним и тем же игрокам..
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все_будет_AUDI
1582317295
Никого цска не купит
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