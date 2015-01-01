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    ЦСКА и «Локо» ведут переговоры по форварду «Ред Булл Брагантино» Артуру

    Нападающий «Ред Булл Брагантино» Артур попал в сферу интересов «Локомотива» и ЦСКА, сообщает Tuttomercatoweb.

    22-летним форвард может перейти в один из клубов РПЛ летом. ЦСКА и «Локо» уже ведут переговоры о трансфере Артура, желая снизить запрашиваемую бразильским клубом сумму.

    • В январе «Брагантино» купил Артура у «Палмейраса» за 5,5 миллионов евро.
    • За клубную карьеру Артур сыграл 76 матчей, забил 15 голов и отдал 13 ассистов.
    • Рыночная стоимость бразильца – 2 млн евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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