ЦСКА и «Локо» ведут переговоры по форварду «Ред Булл Брагантино» Артуру

Нападающий «Ред Булл Брагантино» Артур попал в сферу интересов «Локомотива» и ЦСКА, сообщает Tuttomercatoweb.
22-летним форвард может перейти в один из клубов РПЛ летом. ЦСКА и «Локо» уже ведут переговоры о трансфере Артура, желая снизить запрашиваемую бразильским клубом сумму.
- В январе «Брагантино» купил Артура у «Палмейраса» за 5,5 миллионов евро.
- За клубную карьеру Артур сыграл 76 матчей, забил 15 голов и отдал 13 ассистов.
- Рыночная стоимость бразильца – 2 млн евро.
Источник: Tuttomercatoweb
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