ЦСКА и «Локо» ведут переговоры по форварду «Ред Булл Брагантино» Артуру

Нападающий «Ред Булл Брагантино» Артур попал в сферу интересов «Локомотива» и ЦСКА, сообщает Tuttomercatoweb.

22-летним форвард может перейти в один из клубов РПЛ летом. ЦСКА и «Локо» уже ведут переговоры о трансфере Артура, желая снизить запрашиваемую бразильским клубом сумму.