Месси: «Роналду – «хищник». Когда он на поле, то старается забить»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал игру форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Много потерял «Реал», отпустив Криштиану Роналду? Отсутствие игрока, который забивает для вас 50 голов за сезон, заметно, хотите вы этого или нет. У Мадрида есть отличные игроки, но Криштиану забивает по 50 голов.

Как мне игра Роналду? Нормально, что он продолжает забивать. Криштиану – «хищник», он любит забивать голы всегда, в любой день. Когда он на поле, то старается забить. У него много сильных сторон», – сказал Месси.