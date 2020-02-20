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  • Месси: «Роналду – «хищник». Когда он на поле, то старается забить»

Месси: «Роналду – «хищник». Когда он на поле, то старается забить»

20 февраля 2020, 18:24
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал игру форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Много потерял «Реал», отпустив Криштиану Роналду? Отсутствие игрока, который забивает для вас 50 голов за сезон, заметно, хотите вы этого или нет. У Мадрида есть отличные игроки, но Криштиану забивает по 50 голов.

Как мне игра Роналду? Нормально, что он продолжает забивать. Криштиану – «хищник», он любит забивать голы всегда, в любой день. Когда он на поле, то старается забить. У него много сильных сторон», – сказал Месси.

  • Роналду в своих последних семи матчах забил 11 голов. В 2020 году португалец не уходил с поля без забитого гола.
  • В этом сезоне чемпионата Италии португалец провел 20 матчей и забил столько же голов.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Реал Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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Proker
1582229831
Месси ты динарку тоже учи,как человек должен относиться к человеку оком ты говоришь,а то у него срта прёт
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