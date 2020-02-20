Месси: «Хочу, чтобы Неймар вернулся в «Барсу». Он всегда жалел об уходе»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что хочет возвращения форварда «ПСЖ» Неймара в каталонскую команду.

«Я много раз говорил, что Неймар – один из лучших спортсменов мира, хочу, чтобы он вернулся в «Барселону». Он и сам этого хочет, и сделал многое, чтобы вернуться. Кажется, он всегда жалел об уходе из «Барсы», ему здесь все нравилось», – сказал Месси.

Бразилец играет в Париже с 2017 года.

Вместе с Месси Неймар брал Лигу чемпионов.

Неймар: «Месси – лучший игрок, которого я видел. Мбаппе? Я люблю его»