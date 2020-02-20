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    Месси: «Хочу, чтобы Неймар вернулся в «Барсу». Он всегда жалел об уходе»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что хочет возвращения форварда «ПСЖ» Неймара в каталонскую команду.

    «Я много раз говорил, что Неймар – один из лучших спортсменов мира, хочу, чтобы он вернулся в «Барселону». Он и сам этого хочет, и сделал многое, чтобы вернуться. Кажется, он всегда жалел об уходе из «Барсы», ему здесь все нравилось», – сказал Месси.

    • Бразилец играет в Париже с 2017 года.
    • Вместе с Месси Неймар брал Лигу чемпионов.

    Неймар: «Месси – лучший игрок, которого я видел. Мбаппе? Я люблю его»

    Источник: Mundo Deportivo

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