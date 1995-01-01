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    Слуцкий – о поражении от «Кайрата»: «Попытались на «Феррари» ехать по бездорожью»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Кайрата» в товарищеском матче (2:3).

    «Пожалуй, первый раз на сборах мы встретились с командой высокого уровня мастерства. В первом тайме мы оказались не готовы к тому уровню сопротивления и единоборств, которые нам предложил «Кайрат». Первые минуты складывались как обычно, мы владели территорией и проводили большое количество позиционных атак.

    Это сыграло с нами злую шутку: после этого мы начали проигрывать много единоборств, оказались к этому не готовы и не смогли даже минимально перестроиться ни по игровой модели, ни по другим вещам.

    В первом тайме – абсолютно заслуженное преимущество соперника и наша беспомощность. Не было у нас давно такого соперника, который в прямом смысле нас начал бить и мы оказались немного не готовы. Мы попытались на «Феррари» двигаться по бездорожью – это не самый удачный способ преодоления дистанции.

    Перед вторым таймом был серьезный разговор и я говорил, что для того, чтобы начать играть, надо хотя бы начать выигрывать единоборства, которых было много. После этого можно говорить о создании моментов и каких-то игровых вещах. Если мы единоборства проигрываем раз за разом, то играть в футбол становиться сложно.

    Во втором тайме как раз всe изменилось. Да, не был показан запредельный и фееричный уровень футбола, но, тем не менее, мы стали выигрывать больше единоборств, особенно в центральной зоне. У соперника начали появляться разрывы и, как следствие, мы забили два мяча и имели несколько моментов для гола.

    Очень показательная игра, очень важно было понять, что для использования каких-то тактических наработок, которые у нас есть, надо для начала хотя бы играть в футбол, держать мяч, выигрывать единоборства, а уже после этого могут работать какие-то тактические наработки.

    С одной стороны, есть чувство разочарования первым таймом, что мы не смогли перестроиться. С другой стороны, я очень доволен реакцией команды не перерыв. То, что я говорил в перерыве, мы стали выполнять во втором тайме, после чего поменялось качество игры и результативность действий, – сказал Слуцкий.

    Товарищеский матч. «Рубин» избежал разгрома в матче с «Кайратом»

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 18:05
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +420

      Литейный4 47 минут назад

      Это вам не лузерский Спартак гонять. Кайрат на порядок сильнее свиней.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7455

      derrik2000 58 минут назад

      Слуцкий из тех немногих современных российских тренеров, которые могут ДУМАТЬ, анализировать проигранные матчи и извлекать из них пользу.
      Думаю, что из матча с Кайратом он и вся команда сделают правильные выводы.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +15602

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Водила никудышный. *****!

      -1
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      Рейтинг: +18

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      Лёня Качалкин не рассчитал, что Кайрат это не Спартак. )))))

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