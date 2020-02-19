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  • Слуцкий – о поражении от «Кайрата»: «Попытались на «Феррари» ехать по бездорожью»

Слуцкий – о поражении от «Кайрата»: «Попытались на «Феррари» ехать по бездорожью»

19 февраля 2020, 18:05
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Кайрата» в товарищеском матче (2:3).

«Пожалуй, первый раз на сборах мы встретились с командой высокого уровня мастерства. В первом тайме мы оказались не готовы к тому уровню сопротивления и единоборств, которые нам предложил «Кайрат». Первые минуты складывались как обычно, мы владели территорией и проводили большое количество позиционных атак.

Это сыграло с нами злую шутку: после этого мы начали проигрывать много единоборств, оказались к этому не готовы и не смогли даже минимально перестроиться ни по игровой модели, ни по другим вещам.

В первом тайме – абсолютно заслуженное преимущество соперника и наша беспомощность. Не было у нас давно такого соперника, который в прямом смысле нас начал бить и мы оказались немного не готовы. Мы попытались на «Феррари» двигаться по бездорожью – это не самый удачный способ преодоления дистанции.

Перед вторым таймом был серьезный разговор и я говорил, что для того, чтобы начать играть, надо хотя бы начать выигрывать единоборства, которых было много. После этого можно говорить о создании моментов и каких-то игровых вещах. Если мы единоборства проигрываем раз за разом, то играть в футбол становиться сложно.

Во втором тайме как раз всe изменилось. Да, не был показан запредельный и фееричный уровень футбола, но, тем не менее, мы стали выигрывать больше единоборств, особенно в центральной зоне. У соперника начали появляться разрывы и, как следствие, мы забили два мяча и имели несколько моментов для гола.

Очень показательная игра, очень важно было понять, что для использования каких-то тактических наработок, которые у нас есть, надо для начала хотя бы играть в футбол, держать мяч, выигрывать единоборства, а уже после этого могут работать какие-то тактические наработки.

С одной стороны, есть чувство разочарования первым таймом, что мы не смогли перестроиться. С другой стороны, я очень доволен реакцией команды не перерыв. То, что я говорил в перерыве, мы стали выполнять во втором тайме, после чего поменялось качество игры и результативность действий, – сказал Слуцкий.

Товарищеский матч. «Рубин» избежал разгрома в матче с «Кайратом»

Источник: «Бизнес Online»
Товарищеские матчи Рубин Кайрат Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1582124951
Водила никудышный. *****!
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derrik2000
1582125558
Слуцкий из тех немногих современных российских тренеров, которые могут ДУМАТЬ, анализировать проигранные матчи и извлекать из них пользу. Думаю, что из матча с Кайратом он и вся команда сделают правильные выводы.
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Nevsky_RU
1582134072
Только приступил к работе - уже отмазки лепит. Но теперь качающийся почему то думает что он мало того что топ тренер, так еще и верит в свои шутки. Потенциально опасный для Рубина персонаж - игры не будет, зато будут весёлые причины фейлов)))
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3a zenit
1582137710
боже,как же стыдно за Спартак!
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Plyash
1582141428
Ну и гонор у Слуца, сраный Трабант назвал Феррари.Кроме мозгов,выявились ещё проблемы со зрением.
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American-Patriot
1582141781
Кайрат пол состава поменял, вот и стало получатся
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