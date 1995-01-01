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    Товарищеский матч. «Рубин» избежал разгрома в матче с «Кайратом»

    В турецком Белеке «Рубин» проиграл «Кайрату» в товарищеском матче.

    В первом тайме казанцы пропустили три мяча. На 75-й минуте Зурико Давиташвили отыграл один мяч, реализовав пенальти. В концовке матча «Рубин» сократил отставание до минимума – после навеса со штрафного отличился Оливер Абильдгор, который впервые забил за казанскую команду.

    Товарищеский матч

    Рубин (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 2:3 (0:3)

    Голы: 0:1Аймбетов, 15; 0:2 – Дугалич, 16; 0:3 – Жишински, 36; 1:3 – Давиташвили, 75 (пенальти); 2:3 – Абильдгор, 88.

    Хавбек «Рубина» Подберезкин пнул капитанскую повязку в матче с «Кайратом»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +354

      Литейный4 11 секунд назад

      Недавно Зенит как тузик грелку разорвал этот Кайрат. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1985

      playsh 24 минуты назад

      Интересно узнать состав Рубина,что там начудил Слуц за время своего присутствия.

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