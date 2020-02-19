Товарищеский матч. «Рубин» избежал разгрома в матче с «Кайратом»

В турецком Белеке «Рубин» проиграл «Кайрату» в товарищеском матче.

В первом тайме казанцы пропустили три мяча. На 75-й минуте Зурико Давиташвили отыграл один мяч, реализовав пенальти. В концовке матча «Рубин» сократил отставание до минимума – после навеса со штрафного отличился Оливер Абильдгор, который впервые забил за казанскую команду.

Товарищеский матч

Рубин (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Аймбетов, 15; 0:2 – Дугалич, 16; 0:3 – Жишински, 36; 1:3 – Давиташвили, 75 (пенальти); 2:3 – Абильдгор, 88.

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