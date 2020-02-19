Моуринью: «Форвард, которого я бы подписал на замену Кейну и Сону? Питер Крауч»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью накануне матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» высказался о травмах нападающих Хын-Мин Сона и Гарри Кейна.

Моуринью ответил на вопрос журналиста о том, может ли «Тоттенхэм» экстренно подписать игрока после закрытия трансферного окна, как это разрешили «Барселоне».

«Я не изучал, возможно ли это в Англии. Не думаю, что это возможно», – сказал Моуринью. При этом португальский тренер сказал, кого бы подписал в таком случае. «Питер Крауч!» – пошутил специалист.