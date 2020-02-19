Моуринью: «Форвард, которого я бы подписал на замену Кейну и Сону? Питер Крауч»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью накануне матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» высказался о травмах нападающих Хын-Мин Сона и Гарри Кейна.
Моуринью ответил на вопрос журналиста о том, может ли «Тоттенхэм» экстренно подписать игрока после закрытия трансферного окна, как это разрешили «Барселоне».
«Я не изучал, возможно ли это в Англии. Не думаю, что это возможно», – сказал Моуринью. При этом португальский тренер сказал, кого бы подписал в таком случае. «Питер Крауч!» – пошутил специалист.
- Сон пропустит из-за перелома руки несколько недель.
- В январе Кейн получил повреждение во время игры против «Саутгемптона», он может пропустить Евро-2020.
- Крауч завершил карьеру летом 2019 года. «Тоттенхэм» был его первым профессиональным клубом.
Источник: твиттер Hayters TV