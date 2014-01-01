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    Моуринью: «Форвард, которого я бы подписал на замену Кейну и Сону? Питер Крауч»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью накануне матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» высказался о травмах нападающих Хын-Мин Сона и Гарри Кейна.

    Моуринью ответил на вопрос журналиста о том, может ли «Тоттенхэм» экстренно подписать игрока после закрытия трансферного окна, как это разрешили «Барселоне».

    «Я не изучал, возможно ли это в Англии. Не думаю, что это возможно», – сказал Моуринью. При этом португальский тренер сказал, кого бы подписал в таком случае. «Питер Крауч!» – пошутил специалист.

    • Сон пропустит из-за перелома руки несколько недель.
    • В январе Кейн получил повреждение во время игры против «Саутгемптона», он может пропустить Евро-2020.
    • Крауч завершил карьеру летом 2019 года. «Тоттенхэм» был его первым профессиональным клубом.

    Источник: твиттер Hayters TV

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