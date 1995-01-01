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    Ещенко – о прозвище Соболева: «Пока зовем его Соболь. Может, будет Длина – он же высокий»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как в команде называют форварда Александра Соболева, арендованного из «Крыльев Советов».

    «Как теперь называть Соболева? Пока зовем его Соболь. А там, может, еще что-то придумаем... Может, Длина — он же высокий. Первые впечатления от Соболева? У него хорошие данные, он подходит под наш стиль игры. В общении добрый, положительный пацан. Русский, 22 года – на перспективу», – сказал Ещенко.

    • Соболев перешел в «Спартак» этой зимой из «Крыльев Советов» на правах аренды.
    • Московский клуб сможет выкупить форварда в конце сезона.
    • На счету нападающего десять голов в нынешнем розыгрыше РПЛ.
    • Рост Соболева – 1,95 м.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1103

      alarm 3 минуты назад

      позор-то какой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1677

      Борат 11 минут назад

      может после бани другое погоняло ему придумаешь !
      гы-гы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4783

      Persona_non_Grata > Борат 5 минут назад

      Для тебя приходит на ум только " борат - дегенерат " ))) и в рифму и по сути !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      Литейный4 20 минут назад

      Ещё один пупсик. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +4783

      Persona_non_Grata > Литейный4 9 минут назад

      Смени ник на " Кащенко " - ты же их пациент )))

      0
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      Рейтинг: +1494

      Ден 781 25 минут назад

      Креативные прям клички
      Длина
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