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  • Ещенко – о прозвище Соболева: «Пока зовем его Соболь. Может, будет Длина – он же высокий»

Ещенко – о прозвище Соболева: «Пока зовем его Соболь. Может, будет Длина – он же высокий»

19 февраля 2020, 13:19
15

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как в команде называют форварда Александра Соболева, арендованного из «Крыльев Советов».

«Как теперь называть Соболева? Пока зовем его Соболь. А там, может, еще что-то придумаем... Может, Длина — он же высокий. Первые впечатления от Соболева? У него хорошие данные, он подходит под наш стиль игры. В общении добрый, положительный пацан. Русский, 22 года – на перспективу», – сказал Ещенко.

  • Соболев перешел в «Спартак» этой зимой из «Крыльев Советов» на правах аренды.
  • Московский клуб сможет выкупить форварда в конце сезона.
  • На счету нападающего десять голов в нынешнем розыгрыше РПЛ.
  • Рост Соболева – 1,95 м.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Ещенко Андрей Соболев Александр
Комментарии (15)
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Ден 781
1582108007
Креативные прям клички Длина Высота Долгота
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acor94
1582112887
бло, у по имени не пробовали называть?
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Mister_Tomsk
1582120846
Мех)))))
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vka1970
1582121437
Интересно, а голы в команде будет игрок забивать или его кличка ?А то аларм, борат и литейный сильно озаботились этим вопросом.
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Бухбух
1582122916
Ещенко о своей игре надо думать, а не про других рассуждать.
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Владислав Vlad
1582131008
Скоро будете к нему не Соболь обращаться, а Александр Сергеевич. Прям, как к Пушкину.)
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апоголлл
1582143765
пишут всю херню ,мне например насрать как прозвище будет,лишь бы играл нормально,а там хоть пусть буратиной его зовут.
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rammax fcsm
1582153095
а тебя надо звать - ипаный мушкетёр... только бесполезный...
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portero
1582192812
паренек в спорт школе учился, высота и длина у него одно измерение.
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zigbert
1582294957
Есть известное изречение :"Не важно как назовут кошку,лишь бы она ловила мышей". Удачи Саше в Спартаке!
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