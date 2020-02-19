Ещенко – о прозвище Соболева: «Пока зовем его Соболь. Может, будет Длина – он же высокий»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как в команде называют форварда Александра Соболева, арендованного из «Крыльев Советов».

«Как теперь называть Соболева? Пока зовем его Соболь. А там, может, еще что-то придумаем... Может, Длина — он же высокий. Первые впечатления от Соболева? У него хорошие данные, он подходит под наш стиль игры. В общении добрый, положительный пацан. Русский, 22 года – на перспективу», – сказал Ещенко.