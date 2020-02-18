Сулейманов: «Не верил в уход Игнатьева из «Краснодара». Думал, прикалывается»

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о своих эмоциях в связи с уходом из клуба другого нападающего Ивана Игнатьева.

«Игнатьев мне рассказывал, как развивалась ситуация, но я не верил в его уход. Думал, прикалывается. Мне казалось, всe уляжется. Но вышло иначе. Когда всe стало серьeзно, мне, как его другу, стало тяжело. Хотя, если такое пойдeт ему на пользу, он сделает выводы и станет лучше, как футболист, буду только рад. Могу только пожелать ему удачи.

Мы с Иваном были знакомы до того, как я переехал в академию «Краснодара». Играли друг против друга, и я написал ему в социальной сети. Когда приехал в «Краснодар», мы уже были знакомы, и со временем он стал одним из самых близких друзей», – сказал Сулейманов.