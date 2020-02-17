Виллиан, Батшуайи, Бруну Фернандеш и Марсьяль – в стартовых составах «Челси» и «МЮ» на матч 26-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на очный матч 26-го тура АПЛ.
«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Виллиан, Жоржиньо, Педро, Батшуайи.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уильямс, Магуайр, Байи, Шоу, Ван-Биссака, Джеймс, Фред, Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль.
- Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Начало – в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «МЮ».
Источник: Официальный твиттер «Челси»