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  • Виллиан, Батшуайи, Бруну Фернандеш и Марсьяль – в стартовых составах «Челси» и «МЮ» на матч 26-го тура АПЛ

Виллиан, Батшуайи, Бруну Фернандеш и Марсьяль – в стартовых составах «Челси» и «МЮ» на матч 26-го тура АПЛ

17 февраля 2020, 22:17

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на очный матч 26-го тура АПЛ.

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Виллиан, Жоржиньо, Педро, Батшуайи.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уильямс, Магуайр, Байи, Шоу, Ван-Биссака, Джеймс, Фред, Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль.

  • Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
  • Начало – в 23:00 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «МЮ».

Источник: Официальный твиттер «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед
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