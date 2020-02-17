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Ребров – о лучшем вратаре мира: «Тер Стеген – номер один»

17 февраля 2020, 21:58
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, какого голкипера он считает лучшим в мире на сегодняшний день.

«Тер Стеген в порядке полном. Он – номер один. В ближнем бою прекрасен, а его игра ногами даже не обсуждается. Я не понимаю, как он это делает – постоянно отдаeт (точные) передачи. Понятно, что это механизм командный, где все должны двигаться, но он это делает лучше всех в мире.

Его способность отбивать удары в упор – это в первую очередь тренировки, немецкая школа. Вспомни Нойера – он так же расставляет руки. Техника похожа на гандбольный приeм, когда вратарь делает выпад и руки в разные стороны, а там уже повезло не повезло. Но с другой стороны, не может же тер Стегену так всегда везти? Если всегда мяч попадает в него, это уже какое-то сверхмастерство. Поэтому он и лучший», – сказал Ребров.

  • Тер Стеген с 2014 года выступает за «Барселону».
  • В текущем сезоне немец пропустил 31 гол в 30 матчах.

Ребров: «Дзюба хотел остаться в «Спартаке». Понимал, что будет дальше»

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Барселона Ребров Артем тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (2)
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Cules2013
1581968645
Сейчас что-то Андре на спаде, но в целом, он за Барсу, как монстр просто играет. Сколько же очков он принёс Барсе, и сколько спасал Вальверде от досрочного увольнения) А его никто не ценит вне клуба. Все кричат, какой крутой Алисон, а в сборной его втупую игнорят, потому что Лёв и Бавария, разумеется, за Нойера. Обидно даже как-то.
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Sterh
1582007604
Однозначно.
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