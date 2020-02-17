Ребров – о лучшем вратаре мира: «Тер Стеген – номер один»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, какого голкипера он считает лучшим в мире на сегодняшний день.

«Тер Стеген в порядке полном. Он – номер один. В ближнем бою прекрасен, а его игра ногами даже не обсуждается. Я не понимаю, как он это делает – постоянно отдаeт (точные) передачи. Понятно, что это механизм командный, где все должны двигаться, но он это делает лучше всех в мире.

Его способность отбивать удары в упор – это в первую очередь тренировки, немецкая школа. Вспомни Нойера – он так же расставляет руки. Техника похожа на гандбольный приeм, когда вратарь делает выпад и руки в разные стороны, а там уже повезло не повезло. Но с другой стороны, не может же тер Стегену так всегда везти? Если всегда мяч попадает в него, это уже какое-то сверхмастерство. Поэтому он и лучший», – сказал Ребров.

Тер Стеген с 2014 года выступает за «Барселону».

В текущем сезоне немец пропустил 31 гол в 30 матчах.

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