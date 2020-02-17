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  • Лунев, Малком, Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Кайратом»

Лунев, Малком, Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Кайратом»

17 февраля 2020, 16:29
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«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Кайратом».

Состав «Зенита»: Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Барриос, Оздоев, Сутормин, Малком, Дзюба, Азмун.

  • Матч состоится сегодня в 17:00 мск.
  • В понедельник питерцы провели товарищеский матч с «Аланией» (4:2).
  • «Зенит», набрав 45 очков по итогам 19 туров, лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.
  • «Кайрат» – серебряный призер чемпионата Казахстана в прошлом сезоне.

Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Аланию», Ерохин и Ригони оформили дубли

Источник: твиттер «Зенита»
Товарищеские матчи Зенит Кайрат
Комментарии (1)
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RotBerg
1581947322
Сутормин заслужил на сборах место в основе. Кузяев выздоравливает, Ероха дубли кладёт. Заруба будет за место в основе знатная. Пусть победит сильнейший!
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