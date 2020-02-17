Лунев, Малком, Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Кайратом»

«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Кайратом».
Состав «Зенита»: Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Барриос, Оздоев, Сутормин, Малком, Дзюба, Азмун.
- Матч состоится сегодня в 17:00 мск.
- В понедельник питерцы провели товарищеский матч с «Аланией» (4:2).
- «Зенит», набрав 45 очков по итогам 19 туров, лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.
- «Кайрат» – серебряный призер чемпионата Казахстана в прошлом сезоне.
Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Аланию», Ерохин и Ригони оформили дубли
Источник: твиттер «Зенита»