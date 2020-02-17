Артета: «Шокирован новостью об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение УЕФА отстранить на два сезона его бывший клуб «Манчестер Сити» от участия в еврокубках.

«Я шокирован этой новостью. Я общаюсь с Пепом и другими людьми из клуба, с которыми знаком. Сочувствую им, потому что знаю как они страдают. Трудно выразить восхищение и любовь, которые я испытываю к Пепу, к персоналу, к игрокам. Знаю, как усердно они работают, и надеюсь, что все закончится хорошо», – сказал Артета.