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    Артета: «Шокирован новостью об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение УЕФА отстранить на два сезона его бывший клуб «Манчестер Сити» от участия в еврокубках.

    «Я шокирован этой новостью. Я общаюсь с Пепом и другими людьми из клуба, с которыми знаком. Сочувствую им, потому что знаю как они страдают. Трудно выразить восхищение и любовь, которые я испытываю к Пепу, к персоналу, к игрокам. Знаю, как усердно они работают, и надеюсь, что все закончится хорошо», – сказал Артета.

    • «Сити» отстранили от еврокубков на два сезона в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей.
    • Манчестерцы будут обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    Источник: The Guardian

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