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  • Семак: «Уровень игроков, приезжающих в Россию, не так высок, как это было раньше»

Семак: «Уровень игроков, приезжающих в Россию, не так высок, как это было раньше»

17 февраля 2020, 01:23
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему петербуржцы не вернули из Китая полузащитника Акселя Витселя. Специалист дал понять, что уровень иностранных футболистов в РПЛ сейчас ниже, чем был несколько лет назад.

«За последние лет десять ситуация с зарплатами сильно изменилась. Уровень игроков, которые к нам приезжают, уже не так высок, как это было раньше. Это связано с тем, что в первой пятерке футбольных держав огромные телевизионные деньги, которые позволяют платить зарплаты в несколько раз выше, чем в России. Из-за этого сейчас уже трудно представить игроков уровня Халка или Витселя, которые бы в расцвете сил выбрали для продолжения карьеры Россию. Ни одна российская команда не потянет этих сумм.

Тот же Витсель из Китая поехал в дортмундскую «Боруссию», а не в «Зенит», потому что там ему предложили в два раза больше, чем в Петербурге. У нас цены немного просели, а в Европе, наоборот, выросли. Путь России – это приглашать игроков на вырост, чтобы они потом могли уехать в более сильные чемпионаты. Тогда нам удастся соблюсти и спортивную составляющую, и финансовую», – сказал Семак.

  • Витсель перешел в в дортмундскую «Боруссию» из китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь летом 2018 года за 20 миллионов.
  • По информации СМИ, зарплата бельгийца в Германии составляет 10 миллионов евро в год.

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Боруссия Д Витсель Аксель Семак Сергей
Комментарии (3)
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Hektor 84
1581894191
Витсель не только из за з/ п выбрал боруссию. Он хочет поиграть в футбол и что нибудь ценное выиграть. В общем он выбрал футбол а не ваш газовый мешок с фарм клубами.
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uBaH_
1581905858
В России нету нормальной селекции, одни клоуны. Кто то мешает искать качественных игроков по всему миру?
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