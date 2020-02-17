Семак: «Уровень игроков, приезжающих в Россию, не так высок, как это было раньше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему петербуржцы не вернули из Китая полузащитника Акселя Витселя. Специалист дал понять, что уровень иностранных футболистов в РПЛ сейчас ниже, чем был несколько лет назад.

«За последние лет десять ситуация с зарплатами сильно изменилась. Уровень игроков, которые к нам приезжают, уже не так высок, как это было раньше. Это связано с тем, что в первой пятерке футбольных держав огромные телевизионные деньги, которые позволяют платить зарплаты в несколько раз выше, чем в России. Из-за этого сейчас уже трудно представить игроков уровня Халка или Витселя, которые бы в расцвете сил выбрали для продолжения карьеры Россию. Ни одна российская команда не потянет этих сумм.

Тот же Витсель из Китая поехал в дортмундскую «Боруссию», а не в «Зенит», потому что там ему предложили в два раза больше, чем в Петербурге. У нас цены немного просели, а в Европе, наоборот, выросли. Путь России – это приглашать игроков на вырост, чтобы они потом могли уехать в более сильные чемпионаты. Тогда нам удастся соблюсти и спортивную составляющую, и финансовую», – сказал Семак.