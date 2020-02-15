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    Семак: «Уровень игроков, приезжающих в Россию, не так высок, как это было раньше»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему петербуржцы не вернули из Китая полузащитника Акселя Витселя. Специалист дал понять, что уровень иностранных футболистов в РПЛ сейчас ниже, чем был несколько лет назад.

    «За последние лет десять ситуация с зарплатами сильно изменилась. Уровень игроков, которые к нам приезжают, уже не так высок, как это было раньше. Это связано с тем, что в первой пятерке футбольных держав огромные телевизионные деньги, которые позволяют платить зарплаты в несколько раз выше, чем в России. Из-за этого сейчас уже трудно представить игроков уровня Халка или Витселя, которые бы в расцвете сил выбрали для продолжения карьеры Россию. Ни одна российская команда не потянет этих сумм.

    Тот же Витсель из Китая поехал в дортмундскую «Боруссию», а не в «Зенит», потому что там ему предложили в два раза больше, чем в Петербурге. У нас цены немного просели, а в Европе, наоборот, выросли. Путь России – это приглашать игроков на вырост, чтобы они потом могли уехать в более сильные чемпионаты. Тогда нам удастся соблюсти и спортивную составляющую, и финансовую», – сказал Семак.

    • Витсель перешел в в дортмундскую «Боруссию» из китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь летом 2018 года за 20 миллионов.
    • По информации СМИ, зарплата бельгийца в Германии составляет 10 миллионов евро в год.

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 01:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1051

      Hektor 84 22 минуты назад

      Витсель не только из за з/ п выбрал боруссию. Он хочет поиграть в футбол и что нибудь ценное выиграть. В общем он выбрал футбол а не ваш газовый мешок с фарм клубами.

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