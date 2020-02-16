Дмитрий Комбаров: «Кафельников увидел меня в VIP-ложе, растерялся и ушел. А его друзья взяли автограф»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о встрече с бывшим теннисистом, болельщиком красно-белых Евгением Кафельниковым, который критиковал футболиста.

«У меня нет ощущения, что отношение болельщиков «Спартака» ко мне было несправедливым. Я знаю, как ко мне относятся болельщики. А то, что там какие-то выкрики были — такое иногда бывает. Бывало, некоторые публичные люди высказывались обо мне негативно. Но так делали люди, которые не имеют отношения к футболу. Они строили свои оценочные суждения исключительно на личной неприязни. Футбольные качества их мало интересовали.

С Кафельниковым увиделись один раз, в VIP-ложе спартаковского стадиона. Я поднялся к друзьям после игры. Шел с одного конца коридора, он с другого. Когда он меня увидел, растерялся и ушел. А его друзья сфотографировались со мной и брали автограф», – сказал Кафельников.

Летом 2019 года Комбаров перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента.

Кафельников: «Комбаров – слабейшее звено в «Спартаке». Эту позицию нужно усилить»