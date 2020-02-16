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    Дмитрий Комбаров: «Кафельников увидел меня в VIP-ложе, растерялся и ушел. А его друзья взяли автограф»

    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о встрече с бывшим теннисистом, болельщиком красно-белых Евгением Кафельниковым, который критиковал футболиста.

    «У меня нет ощущения, что отношение болельщиков «Спартака» ко мне было несправедливым. Я знаю, как ко мне относятся болельщики. А то, что там какие-то выкрики были — такое иногда бывает. Бывало, некоторые публичные люди высказывались обо мне негативно. Но так делали люди, которые не имеют отношения к футболу. Они строили свои оценочные суждения исключительно на личной неприязни. Футбольные качества их мало интересовали.

    С Кафельниковым увиделись один раз, в VIP-ложе спартаковского стадиона. Я поднялся к друзьям после игры. Шел с одного конца коридора, он с другого. Когда он меня увидел, растерялся и ушел. А его друзья сфотографировались со мной и брали автограф», – сказал Кафельников.

    Летом 2019 года Комбаров перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента.

    Кафельников: «Комбаров – слабейшее звено в «Спартаке». Эту позицию нужно усилить»

    Источник: «Российская газета»

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    16.02.2020 21:43
    Комментарии8
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      Рейтинг: +8237

      ufos73 18 минут назад

      Дурь какая то. Куда он ушел? в окно что ли выпрыгнул??? Наверно просто мимо прошел и все, а Комбар че ждал что в *опу его поцелует?

      0
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      Рейтинг: +4488

      Владислав Vlad 20 минут назад

      Думаю вряд ли Кафель различает Комбаровых.)
      Как кочерга определил, что Кафель растерялся? Он типа - раз в сторону, я туда, он раз в другую и наутёк. Так что-ли?)))

      1
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      Рейтинг: +4419

      alp 39 минут назад

      так и знал что кафель ссыкло

      0
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      Рейтинг: +1785

      general.lizyukov 48 минут назад

      Скажи: спрятался под трибуной и не высовывался, пока ты не ушёл!!!

      0
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      Рейтинг: +45

      lipatov32 57 минут назад

      Ты хто чтобы на тебя вообще внимание обращали? Сравнил себя кусок Г. С прославленным тенисистом!

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      Рейтинг: +1703

      Борат 1 час назад

      Вафельников поступил по-свински !!!
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: +37335

      portero 2 часа назад

      Кафельников захотел в туалет.. приспичило..

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      Рейтинг: +4569

      Lester84 > portero 1 час назад

      А кирпичей навалил в штаны))

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