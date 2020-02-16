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  • Дмитрий Комбаров: «Кафельников увидел меня в VIP-ложе, растерялся и ушел. А его друзья взяли автограф»

Дмитрий Комбаров: «Кафельников увидел меня в VIP-ложе, растерялся и ушел. А его друзья взяли автограф»

16 февраля 2020, 21:43
14

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о встрече с бывшим теннисистом, болельщиком красно-белых Евгением Кафельниковым, который критиковал футболиста.

«У меня нет ощущения, что отношение болельщиков «Спартака» ко мне было несправедливым. Я знаю, как ко мне относятся болельщики. А то, что там какие-то выкрики были — такое иногда бывает. Бывало, некоторые публичные люди высказывались обо мне негативно. Но так делали люди, которые не имеют отношения к футболу. Они строили свои оценочные суждения исключительно на личной неприязни. Футбольные качества их мало интересовали.

С Кафельниковым увиделись один раз, в VIP-ложе спартаковского стадиона. Я поднялся к друзьям после игры. Шел с одного конца коридора, он с другого. Когда он меня увидел, растерялся и ушел. А его друзья сфотографировались со мной и брали автограф», – сказал Кафельников.

Летом 2019 года Комбаров перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента.

Кафельников: «Комбаров – слабейшее звено в «Спартаке». Эту позицию нужно усилить»

Источник: «Российская газета»
Спартак Крылья Советов Комбаров Дмитрий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1581878968
Кафельников захотел в туалет.. приспичило..
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lipatov32
1581883703
Ты хто чтобы на тебя вообще внимание обращали? Сравнил себя кусок Г. С прославленным тенисистом!
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alp
1581884794
так и знал что кафель ссыкло
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Владислав Vlad
1581885945
Думаю вряд ли Кафель различает Комбаровых.) Как кочерга определил, что Кафель растерялся? Он типа - раз в сторону, я туда, он раз в другую и наутёк. Так что-ли?)))
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ufos73
1581886041
Дурь какая то. Куда он ушел? в окно что ли выпрыгнул??? Наверно просто мимо прошел и все, а Комбар че ждал что в *опу его поцелует?
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Plyash
1581888659
А ты что,Комбаров,звезда,что ли,что бы Кафельников растерялся?Тебе до него,как до Луны,лететь и лететь...
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IVANRUS777
1581891053
"Царь во дворца" Кафельников под лавку, а друзья руки целовать побежали солнцеликому Бей-Беги Комбарову)))
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Hektor 84
1581893909
Его друзья с вип ложи тебя скинули бы
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Valeron2790
1581894630
Фраза вырвана из контекста однозначно, «плюнул мне в лицо, развернулся и ушёл, но из-за вафли на глазах, я не видел куда»
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zigbert
1581946002
Что там произошло пусть останется между ними. Только вот из двух братьев ,по отношению к футболу и своим профессиональным обязанностям, Кирилл стоит на порядок выше.
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