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    Крыховяк – о целях «Локо»: «Хотим играть в Лиге чемпионов в следующем году»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заявил, что команда нацелена на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона РПЛ.

    — Вы в «Локо» уже полтора сезона. На ваш взгляд, как изменилась команда за это время?

    — Мне сложно судить, ведь до перехода совсем не следил за «Локомотивом». В этом сезоне я стал больше атаковать и забивать. Мне нравится наша игра, думаю, мы можем еще лучше. Сейчас мы настроены очень амбициозно. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем году. Вообще, рад, что сезон наконец-то возобновляется.

    — Какая главная цель «Локомотива» на вторую половину сезона?

    — Надо подготовиться к первой встрече против «Зенита» и не заглядывать дальше. Готовиться от матча к матчу. Мы дважды играли против питерцев и дважды победили. К сожалению, в конце первой части сезона у нас было много травм, поэтому и отрыв был таким внушительным. Но футбол доказывает, что все возможно, – сказал Крыховяк.

    • Осенью «Локомотив» вылетел из группы ЛЧ с последнего места, набрав 3 очка.
    • После 19 туров москвичи занимают пятое место в таблице РПЛ, отставая от идущего вторым «Краснодара» на 1 очко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +120

      Литейный4 15 минут назад

      Зенит, Кони, Быки и комбайнёры не дадут проводницам шансов зацепиться за Лигу Чемпионов. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +8303

      parevg 30 минут назад

      Гжегош, вы покурили что-то не то?
      Какая ЛЧ??? Если Российский клуб выиграет ЛЧ, после того как рак на горе свиснет.

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