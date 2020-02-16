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  • Крыховяк – о целях «Локо»: «Хотим играть в Лиге чемпионов в следующем году»

Крыховяк – о целях «Локо»: «Хотим играть в Лиге чемпионов в следующем году»

16 февраля 2020, 17:26
4

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заявил, что команда нацелена на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона РПЛ.

— Вы в «Локо» уже полтора сезона. На ваш взгляд, как изменилась команда за это время?

— Мне сложно судить, ведь до перехода совсем не следил за «Локомотивом». В этом сезоне я стал больше атаковать и забивать. Мне нравится наша игра, думаю, мы можем еще лучше. Сейчас мы настроены очень амбициозно. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем году. Вообще, рад, что сезон наконец-то возобновляется.

— Какая главная цель «Локомотива» на вторую половину сезона?

— Надо подготовиться к первой встрече против «Зенита» и не заглядывать дальше. Готовиться от матча к матчу. Мы дважды играли против питерцев и дважды победили. К сожалению, в конце первой части сезона у нас было много травм, поэтому и отрыв был таким внушительным. Но футбол доказывает, что все возможно, – сказал Крыховяк.

  • Осенью «Локомотив» вылетел из группы ЛЧ с последнего места, набрав 3 очка.
  • После 19 туров москвичи занимают пятое место в таблице РПЛ, отставая от идущего вторым «Краснодара» на 1 очко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Крыховяк Гжегож
Комментарии (4)
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Граф2019
1581869351
творческих успехов!
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Ганнибал Лектор
1581876936
Что-то мне подсказывает, что гудки займут 3-е место. И вспомнят, сколько евроочков они про$рали. И поймут, что благодаря им 3-е место больше не лигочемпионское. Карма.
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