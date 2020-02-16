Крыховяк – о целях «Локо»: «Хотим играть в Лиге чемпионов в следующем году»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заявил, что команда нацелена на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона РПЛ.

— Вы в «Локо» уже полтора сезона. На ваш взгляд, как изменилась команда за это время?

— Мне сложно судить, ведь до перехода совсем не следил за «Локомотивом». В этом сезоне я стал больше атаковать и забивать. Мне нравится наша игра, думаю, мы можем еще лучше. Сейчас мы настроены очень амбициозно. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем году. Вообще, рад, что сезон наконец-то возобновляется.

— Какая главная цель «Локомотива» на вторую половину сезона?

— Надо подготовиться к первой встрече против «Зенита» и не заглядывать дальше. Готовиться от матча к матчу. Мы дважды играли против питерцев и дважды победили. К сожалению, в конце первой части сезона у нас было много травм, поэтому и отрыв был таким внушительным. Но футбол доказывает, что все возможно, – сказал Крыховяк.