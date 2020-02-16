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Воспитанник «Спартака» Полубояринов перешел в «Ротор»

16 февраля 2020, 10:50
5

«Ротор» объявил о подписании полузащитника Данила Полубояринова.

23-летний футболист будет выступать за команду из Волгограда под номером 24.

«Рад продолжить карьеру в «Роторе»! Вместе с командой я прошел два подготовительных сбора. Со всеми игроками познакомился, нашел общий язык, в том числе и на поле. С тренерским штабом тоже обрел взаимопонимание. Приятно, что на меня рассчитывают. Хочу оправдать это доверие своей игрой и принести как можно больше пользы «Ротору»!» – сказал россиянин.

  • Полубояринов – воспитанник «Спартака». Он покинул московский клуб летом 2019 года.
  • Вторую половину 2019 года провел в белорусском «Энергетик-БГУ».
  • «Ротор» лидирует в ФНЛ.

Источник: Официальный сайт «Ротора»
Россия. ФНЛ Ротор Спартак Полубояринов Данил
Комментарии (5)
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Igreks
1581845715
Полуяхтов Полубояринов Ждём Полуфабрикатов)))
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derrik2000
1581855254
Тоже был один из ранних, о котором просто восторженно писали футбольные журналисты (думаю, что "за долю малую"). Где он теперь? Белорусский "Энергетик", "Ротор"... В этой академии главное, не ИГРОКА вырастить, а дать ему свидетельство об окончании футбольной школы ФК Спартак Москва, поскольку с этом свидетельством новоиспечённая "звЯзда" уж где-нибудь и как-нибудь Хутболом себе на хлебушек с икорочкой заработает.
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Axe111
1581862212
Новость тупо из за фамилии! НУ И ВОСПИТАННИК СПАРТАКА!!!! Сколько можно уже тошнит!!!!!!!
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