Воспитанник «Спартака» Полубояринов перешел в «Ротор»

«Ротор» объявил о подписании полузащитника Данила Полубояринова.
23-летний футболист будет выступать за команду из Волгограда под номером 24.
«Рад продолжить карьеру в «Роторе»! Вместе с командой я прошел два подготовительных сбора. Со всеми игроками познакомился, нашел общий язык, в том числе и на поле. С тренерским штабом тоже обрел взаимопонимание. Приятно, что на меня рассчитывают. Хочу оправдать это доверие своей игрой и принести как можно больше пользы «Ротору»!» – сказал россиянин.
- Полубояринов – воспитанник «Спартака». Он покинул московский клуб летом 2019 года.
- Вторую половину 2019 года провел в белорусском «Энергетик-БГУ».
- «Ротор» лидирует в ФНЛ.
Источник: Официальный сайт «Ротора»