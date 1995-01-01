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    Воспитанник «Спартака» Полубояринов перешел в «Ротор»

    «Ротор» объявил о подписании полузащитника Данила Полубояринова.

    23-летний футболист будет выступать за команду из Волгограда под номером 24.

    «Рад продолжить карьеру в «Роторе»! Вместе с командой я прошел два подготовительных сбора. Со всеми игроками познакомился, нашел общий язык, в том числе и на поле. С тренерским штабом тоже обрел взаимопонимание. Приятно, что на меня рассчитывают. Хочу оправдать это доверие своей игрой и принести как можно больше пользы «Ротору»!» – сказал россиянин.

    • Полубояринов – воспитанник «Спартака». Он покинул московский клуб летом 2019 года.
    • Вторую половину 2019 года провел в белорусском «Энергетик-БГУ».
    • «Ротор» лидирует в ФНЛ.

    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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