Воспитанник «Спартака» Полубояринов перешел в «Ротор»

«Ротор» объявил о подписании полузащитника Данила Полубояринова.

23-летний футболист будет выступать за команду из Волгограда под номером 24.

«Рад продолжить карьеру в «Роторе»! Вместе с командой я прошел два подготовительных сбора. Со всеми игроками познакомился, нашел общий язык, в том числе и на поле. С тренерским штабом тоже обрел взаимопонимание. Приятно, что на меня рассчитывают. Хочу оправдать это доверие своей игрой и принести как можно больше пользы «Ротору»!» – сказал россиянин.