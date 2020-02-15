Тедеско: «Изучение русского языка – это вопрос уважения к клубу и болельщикам»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о важности изучения русского языка.

«Есть прогресс в его изучении, хотя русский не имеет ничего общего с теми языками, которые я уже знаю. Это для меня совершенно новая глава. Я еще не так давно перебрался в Россию, так что в начале пути. Но пытаюсь найти себя в этой области, и зимний перерыв в чемпионате тоже использую для обучения.

Считаю важным как минимум уделять языку внимание. Для меня это вопрос уважения к клубу и болельщикам. Могу сказать, что заглавные буквы уже все одолел. А вот со строчными еще есть сложности. Как и с письменным шрифтом.

С учителем пока не занимаюсь, только самостоятельно. Это проще, поскольку свободного времени мало. Если выпадает десяток свободных минут, то легче самому поучить язык, чем ждать прихода преподавателя. Но мне помогают работники «Спартака». В первую очередь переводчик», – сказал немецкий специалист.

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.

Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

По итогам 19 туров московская команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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