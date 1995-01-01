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    Тедеско – о перестройке в «Спартаке»: «Летом ушли многие важные футболисты, оставив прорехи в команде»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, какие проблемы возникли у команды из-за радикальных изменений в составе прошлым летом.

    – Летом ушли многие важные футболисты, оставив прорехи в команде. У нас один из самых юных составов. Маленький пример: в последнем матче в центре полузащиты действовала тройка игроков 19-ти, 21-го и 23-х лет. В России же многие клубы располагают возрастными ребятами. Случается, что нам в каких-то ситуациях не хватает опыта. Но молодежь у нас качественная и быстро учится.

    – Вы верите, что вам дадут время работать, даже если команда станет пропускать удары?

    – Это зависит от нас. Если при этом все-таки будем набирать нужные очки, хорошо трудиться, то уверен, что время дадут. Какие-то колебания для молодой команды нормальны. Это понимают и руководители клуба. Цель звучит так: построить что-то вместе.

    • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.
    • По итогам 19 туров московская команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Антихрюкс 42 минуты назад

      Разве так сложно поросят выращивать? Ну новый хлев построй, купи побольше желудей, ромбики везьде нарисуй, штанги вкопай для лобызания....

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