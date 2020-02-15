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  • Тедеско – о перестройке в «Спартаке»: «Летом ушли многие важные футболисты, оставив прорехи в команде»

Тедеско – о перестройке в «Спартаке»: «Летом ушли многие важные футболисты, оставив прорехи в команде»

15 февраля 2020, 15:15
11

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, какие проблемы возникли у команды из-за радикальных изменений в составе прошлым летом.

– Летом ушли многие важные футболисты, оставив прорехи в команде. У нас один из самых юных составов. Маленький пример: в последнем матче в центре полузащиты действовала тройка игроков 19-ти, 21-го и 23-х лет. В России же многие клубы располагают возрастными ребятами. Случается, что нам в каких-то ситуациях не хватает опыта. Но молодежь у нас качественная и быстро учится.

– Вы верите, что вам дадут время работать, даже если команда станет пропускать удары?

– Это зависит от нас. Если при этом все-таки будем набирать нужные очки, хорошо трудиться, то уверен, что время дадут. Какие-то колебания для молодой команды нормальны. Это понимают и руководители клуба. Цель звучит так: построить что-то вместе.

  • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.
  • По итогам 19 туров московская команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (11)
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Антихрюкс
1581769867
Разве так сложно поросят выращивать? Ну новый хлев построй, купи побольше желудей, ромбики везьде нарисуй, штанги вкопай для лобызания....
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vladimir-7
1581772810
Тедеско: "Летом ушли многие важные футболисты". Нет не ушли, а их выперли из команды, продав в другие зарубежные клубы.
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Nevsky_RU
1581772875
Они не то что бы ушли, Федун их просто слил побырому, что бы была перманентная его любимая отмаза - мы строим новую команду, нужно только подождать))))
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FUCKERATOR666
1581774393
Постройте вместе руководство и на свалку.
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AlarmOnStage
1581774553
Ну как вы тут хрюхи, гыгыгы
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insider_retro
1581775423
Прорехи - не помехи... Залатали и дальше побежали... Незаменимых нет...
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Alex Flash
1581776253
За исключением Бонифация остальные потеряли стимул и их вовремя сбагрили. Хватит фантазировать
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zigbert
1581789446
Сейчас главное определится с основным составом. В предсезонке были проверены почти все игроки. Наверняка Тедеско для себя это уже решил.
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моэм
1581793424
И матча то не сыграл после перерыва а уже "стелит соломку"... вопрос только найдётся ли хрен с винтом на эту хитрозадую немчуру...хотел бы ошибиться но очень похоже , что Спартаку с тренером опять не повезло...ня тот , ня наш ежели карочи.
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