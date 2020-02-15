Тедеско – о перестройке в «Спартаке»: «Летом ушли многие важные футболисты, оставив прорехи в команде»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, какие проблемы возникли у команды из-за радикальных изменений в составе прошлым летом.

– Летом ушли многие важные футболисты, оставив прорехи в команде. У нас один из самых юных составов. Маленький пример: в последнем матче в центре полузащиты действовала тройка игроков 19-ти, 21-го и 23-х лет. В России же многие клубы располагают возрастными ребятами. Случается, что нам в каких-то ситуациях не хватает опыта. Но молодежь у нас качественная и быстро учится.

– Вы верите, что вам дадут время работать, даже если команда станет пропускать удары?

– Это зависит от нас. Если при этом все-таки будем набирать нужные очки, хорошо трудиться, то уверен, что время дадут. Какие-то колебания для молодой команды нормальны. Это понимают и руководители клуба. Цель звучит так: построить что-то вместе.