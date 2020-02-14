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«Сочи»: «Ждем Кокорина на сборах»

14 февраля 2020, 14:14
10

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин скоро приедет на сборы «Сочи» в Турции, сообщили в пресс-службе сочинского клуба.

«В ближайшие дни ждем Кокорина на сборе. Как прибудет, мы сообщим на наших ресурсах», – сообщили в пресс-службе «Сочи».

Контракт с форвардом еще не подписан, отметили в клубе.

  • Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
  • После этого руководство петербургского клуба отправило нападающего в «Зенит-2».
  • «Сочи» в РПЛ идет последним.

Агент Кокорина подтвердил переход форварда в «Сочи»

«Такого решения нет». «Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (10)
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vladimir-7
1581679264
Агент Кокорина, руководство клуба Зенит (Медведев), клуб Сочи все они живут на разных планетах, кто как понимает, так и пишет.
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kazak161
1581679575
Да не будет Кокорин играть за Сочи на 100 процентов, так же не играют и все бывшие игроки Ростова которые выиграли серебро РПЛ! Из Сочи сделали команду клоунов,которым и нахер ни чего не нужно лишь бы было присутствие на поле!
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koli4ka
1581679745
контракт не подписан...а зачем? Санёк и за 12300 рэ у Сочах поиграет,он же волонтёр или футболист,ёлы-палы???
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Boeung777
1581682146
Как уже з@#бали с этой темой. Столько пиарщиков на одной теме. Будет - не будет играть.
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izy
1581682328
Дождётесь ли???
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shuravi01
1581684001
Не дождутся.
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kazak161
1581684498
Сочи это клуб штрафбата Зенита! Жаль футболистов кто обыгрывали Баварию!
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99-й
1581688227
Месяц уже ждёте! Даёшь ждуна на герб клуба!
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O-kolesov
1581691595
13.26 " Такого решения нет". Зенит не подтвердил аренду Кокорина в " Сочи". 14.14 " Сочи": Ждем Кокорина на сборах . Что за хрень пишите ? Сами-то хоть читаете ?
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DOCTOR PENALTY
1581699546
Зачем он вам? Всё-равно осядет на лавке. Выиграть конкуренцию у заболотного гения невозможно.
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