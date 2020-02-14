«Сочи»: «Ждем Кокорина на сборах»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин скоро приедет на сборы «Сочи» в Турции, сообщили в пресс-службе сочинского клуба.

«В ближайшие дни ждем Кокорина на сборе. Как прибудет, мы сообщим на наших ресурсах», – сообщили в пресс-службе «Сочи».

Контракт с форвардом еще не подписан, отметили в клубе.

Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».

После этого руководство петербургского клуба отправило нападающего в «Зенит-2».

«Сочи» в РПЛ идет последним.

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