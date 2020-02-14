«Сочи»: «Ждем Кокорина на сборах»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин скоро приедет на сборы «Сочи» в Турции, сообщили в пресс-службе сочинского клуба.
«В ближайшие дни ждем Кокорина на сборе. Как прибудет, мы сообщим на наших ресурсах», – сообщили в пресс-службе «Сочи».
Контракт с форвардом еще не подписан, отметили в клубе.
- Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
- После этого руководство петербургского клуба отправило нападающего в «Зенит-2».
- «Сочи» в РПЛ идет последним.
Агент Кокорина подтвердил переход форварда в «Сочи»
«Такого решения нет». «Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Источник: ТАСС