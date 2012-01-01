Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    «Сочи»: «Ждем Кокорина на сборах»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин скоро приедет на сборы «Сочи» в Турции, сообщили в пресс-службе сочинского клуба.

    «В ближайшие дни ждем Кокорина на сборе. Как прибудет, мы сообщим на наших ресурсах», – сообщили в пресс-службе «Сочи».

    Контракт с форвардом еще не подписан, отметили в клубе.

    • Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
    • После этого руководство петербургского клуба отправило нападающего в «Зенит-2».
    • «Сочи» в РПЛ идет последним.

    Агент Кокорина подтвердил переход форварда в «Сочи»

    «Такого решения нет». «Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1018

      kazak161 28 минут назад

      Сочи это клуб штрафбата Зенита! Жаль футболистов кто обыгрывали Баварию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      shuravi01 37 минут назад

      Не дождутся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      izy 1 час назад

      Дождётесь ли???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1348

      Boeung777 1 час назад

      Как уже з@#бали с этой темой. Столько пиарщиков на одной теме. Будет - не будет играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      koli4ka 1 час назад

      контракт не подписан...а зачем? Санёк и за 12300 рэ у Сочах поиграет,он же волонтёр или футболист,ёлы-палы???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      kazak161 1 час назад

      Да не будет Кокорин играть за Сочи на 100 процентов, так же не играют и все бывшие игроки Ростова которые выиграли серебро РПЛ! Из Сочи сделали команду клоунов,которым и нахер ни чего не нужно лишь бы было присутствие на поле!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9948

      vladimir-7 1 час назад

      Агент Кокорина, руководство клуба Зенит (Медведев), клуб Сочи все они живут на разных планетах, кто как понимает, так и пишет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Литейный4 2 часа назад

      Сочи весной поменяется местами со свиньями. Остался всего один шаг хрякам до Пердива. Гыгыгы

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77169
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74554
    #5
    insider_retro
    65967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru