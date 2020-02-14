«Такого решения нет». «Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Санёк пригодился бы Сочи. Они ещё не гоняли свиней. Помог бы подтолкнуть хряков в Пердив. Гыгыгы
В пресс-службе «Зенита» заявили, что клуб не подтвердил аренду нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
«Зенит» аренду Александра Кокорина в ФК «Сочи» не подтверждает. Такого решения нет», – сказали в пресс-службе «Зенита», передает «Р-Спорт».
- Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
- После этого руководство петербургского клуба отправило нападающего в «Зенит-2».
- «Сочи» в РПЛ идет последним.
Агент Кокорина подтвердил переход форварда в «Сочи»