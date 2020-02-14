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    «Такого решения нет». «Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

    В пресс-службе «Зенита» заявили, что клуб не подтвердил аренду нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

    «Зенит» аренду Александра Кокорина в ФК «Сочи» не подтверждает. Такого решения нет», – сказали в пресс-службе «Зенита», передает «Р-Спорт».

    • Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
    • После этого руководство петербургского клуба отправило нападающего в «Зенит-2».
    • «Сочи» в РПЛ идет последним.

    Агент Кокорина подтвердил переход форварда в «Сочи»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии18
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      Рейтинг: +6

      Литейный4 3 минуты назад

      Санёк пригодился бы Сочи. Они ещё не гоняли свиней. Помог бы подтолкнуть хряков в Пердив. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1247

      Genz 6 минут назад

      В зените сидят жирные петухм. они хотели отдать в Сочи раньше. Кокорин Может после Сочи уйти куда хочет, они хотят сейчас привязать - чтобы они решали его дальнейшую судьбу летом, петушиное болото одним словом зенит

      0
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      Рейтинг: +8

      daqo42 6 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daqo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -1
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      Рейтинг: +1017

      kazak161 7 минут назад

      Высокомерие Кокорина не позволит выступать за Сочи, он сам запутался как ему жить, брать пример с Мамаева он не хочет, тогда надо заканчивать с футболом и наслаждаться жизнью, деньги для этого есть!

      0
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      Рейтинг: +1595

      solodealer 14 минут назад

      ...«Такого решения нет»...?
      Господа и господухи из пресловутого "руководства Зенита", А...КАКОЕ-НИБУДЬ У ВАС РЕШЕНИЕ ЕСТЬ?
      Будьте любезны, РАСКРОЙТЕ СВОЙ РОТ И ПРОВЯКАЙТЕ ЧТО-НИТЬ "ЧЛЕНОМ РАЗДЕЛЬНОЕ"!

      1
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      Рейтинг: +971

      Питерский князь 19 минут назад

      Зае.бали, плохо что его в Зените не оставили, главное.

      0
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      Рейтинг: +12883

      slavutiq70 27 минут назад

      Слишком много Кокорина в новостях,,,,,про Месси меньше,,,Пиар матушка,,,,,

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      Рейтинг: +21253

      VVM1964 29 минут назад

      Внимание - занавес , представление продолжается , на арене главный клоун - Зенит со своим ручным питомцем Кокориным - в программе демонстрация чудес дрессировки норовистого игрока админ методами , поприветствуем артистов )))))))))))

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      Рейтинг: +9940

      vladimir-7 36 минут назад

      Бомбардир как прости Господи "прос**тутка" собирает всякие сплетни
      из других источников и публикует их у себя, поэтому и нет доверия этому
      Бомбардиру.

      1
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      Рейтинг: +12883

      slavutiq70 > vladimir-7 28 минут назад

      Да нормально всё с Бомбардиром,,,,все так работают,,,,зайди на другие сайты и будет тоже самое,,,,,,просто зашел на чемпионат ру и на сов спорт таже инфа а кто у кого перепечатывает вопрос спорный,,,,

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      Рейтинг: +9940

      vladimir-7 > slavutiq70 2 минуты назад

      Так Бомбардир пишет, что источник "Р-спорт", а
      значит Бомбардир у них содрал информацию.
      А вот ещё: у меня было 11 с лишним тысяч
      положительных одобрений моих комментариев,
      а стало, вдруг, 9940, а ты говоришь всё в порядке с Бомбардиром, да и ни каких пояснений.

      0
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      Рейтинг: +228

      Завулон new new 37 минут назад

      Запасаемся попкорном....

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