Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Бывший президент ЦСКА: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч»

    Бывший президент ЦСКА Шахруди Дадаханов рассказал о том, как в 2000 году московский клуб проиграл финал Кубка России «Локомотиву» (2:3).

    – Есть судья, которому не подадите руки?

    – Возможно, Левникову-старшему. На него обида осталась.

    – Это что за матч?

    – 2000 год, ЦСКА – «Локомотив», финал Кубка. С Валерием Филатовым, президентом «Локомотива» сразу договорились: перед игрой даем Левникову по пять тысяч долларов. Чтобы судил честно. А он...

    – Прибил?

    – Уже на 12-й минуте удалил Максима Бокова! Фол был, но на красную не тянул. Левников вполне мог ограничиться желтой. Были у него еще ляпы. Мы подали протест, экспертно-судейская комиссия признала нашу правоту, Левникова от работы отстранили.

    – Вернул вам пять тысяч?

    – Смеетесь? Конечно, нет!

    – После матча заглянули в судейскую?

    – Нет. Я в раздевалку «Локомотива» зашел, поздравил с победой игроков, Семина, Филатова. В ЦСКА на меня тогда многие ополчились. Мол, какие поздравления сопернику, когда такое судейство?

    – Что отвечали?

    – Нужно уметь проигрывать. Работа Левникова – это уже наш с ним вопрос, при чем здесь «Локомотив»? Раз он победил, значит, был сильнее. Ну а мы, получается, что-то упустили.

    • Дадаханов числился президентом ЦСКА с 1996 по 2001 год.
    • При нем клуб становился бронзовым и серебряным призером чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:24
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6814

      mihail200606 1 час назад

      Числился президентом.. Хорошая формулировка.Прям как и про медведева.. ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1590

      solodealer > mihail200606 5 минут назад

      я тоже обратил внимание)))Как же можно словом всё ... пригвоздить!))+

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +868

      ruded 1 час назад

      разве такие "признания" не тянут на статью УК?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37223

      portero > ruded 41 минуту назад

      он же не протокол подписал, скажет пошутил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      AleSan4es 1 час назад

      Филатов не дурак, он просто 2 раза по 5 дал)

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77169
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74554
    #5
    insider_retro
    65967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru