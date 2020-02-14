Бывший президент ЦСКА: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч»

Бывший президент ЦСКА Шахруди Дадаханов рассказал о том, как в 2000 году московский клуб проиграл финал Кубка России «Локомотиву» (2:3).

– Есть судья, которому не подадите руки?

– Возможно, Левникову-старшему. На него обида осталась.

– Это что за матч?

– 2000 год, ЦСКА – «Локомотив», финал Кубка. С Валерием Филатовым, президентом «Локомотива» сразу договорились: перед игрой даем Левникову по пять тысяч долларов. Чтобы судил честно. А он...

– Прибил?

– Уже на 12-й минуте удалил Максима Бокова! Фол был, но на красную не тянул. Левников вполне мог ограничиться желтой. Были у него еще ляпы. Мы подали протест, экспертно-судейская комиссия признала нашу правоту, Левникова от работы отстранили.

– Вернул вам пять тысяч?

– Смеетесь? Конечно, нет!

– После матча заглянули в судейскую?

– Нет. Я в раздевалку «Локомотива» зашел, поздравил с победой игроков, Семина, Филатова. В ЦСКА на меня тогда многие ополчились. Мол, какие поздравления сопернику, когда такое судейство?

– Что отвечали?

– Нужно уметь проигрывать. Работа Левникова – это уже наш с ним вопрос, при чем здесь «Локомотив»? Раз он победил, значит, был сильнее. Ну а мы, получается, что-то упустили.